Глава Минюста Чуйченко поддержал идею замещения трудовых мигрантов заключёнными

Идея о замещении труда мигрантов заключёнными правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках и других объектах. Об этом заявил глава Минюста Константин Чуйченко. В беседе с журналистами в Хабаровске он отметил, что отбывающие наказания лица обладают квалификацией, чтобы выполнять данную работу.

"Нам очень интересны крупные инвестпроекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек", — сказал Чуйченко и добавил, что пока похвастаться в этом плане нечем.

По его словам, численность как правило составляет 100 человек.

Глава Минюста подчеркнул, что необходимо двигаться по всем направлениям. Создание исправительных центров позволит реализовать право на замену наказания, отметил он. Чуйченко добавил, что есть серьёзная проблема, ведь около 180 тысяч лиц сейчас имеют право отбывать наказание в виде исправительных работ, но создано только порядка восьми тысяч рабочих мест. Таким образом, невозможно в полной мере реализовать право заключённых, данное им судом.

"Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов", — пояснил Чуйченко.

Министр отметил, что ФСИН ведёт переговоры с бизнесом и намеревается в ближайшем будущем увеличить число исправительных центров и рабочих мест.