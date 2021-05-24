США ввели санкции против Эфиопии и Эритреи

Причиной стала ситуация в штате Тыграй, где, по мнению Вашингтона, нарушаются права человека.

Вашингтон вводит визовые ограничения в отношении ряда чиновников и военных Эфиопии и Эритреи, обвиняемых в нарушениях прав человека в эфиопском штате Тыграй. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Санкции касаются тех, кто совершал насилие и чинил другие нарушения прав человека в штате Тыграй, препятствовал доступу гуманитарной помощи. Члены семей этих лиц также могут попасть под санкции", — заявил Блинкен.

Также Вашингтон ограничивает экономическую помощь и содействие в сфере безопасности Эфиопии. Кроме того, США приведут свою политику контроля торговли вооружениями в соответствие с последними объявлениями. Если ситуация не изменится, Белый дом введёт дополнительные санкции.

"Мы продолжим оказывать гуманитарную и иную важную помощь Эфиопии, в частности в сфере здравоохранения, продовольственной безопасности и образования. США сохраняют действующие широкие ограничения на помощь Эритрее", — заключил Блинкен.

4 ноября 2020 года в эфиопском штате Тыграй началась военная операция после того, как мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) атаковали объекты Северного командования, убили военных, верных центральному правительству, и захватили тяжёлое вооружение. 28 ноября федеральные войска взяли столицу Тыграя Мэкэле. Лидер НФОТ Дебрецион Гебремикаэль ушёл в подполье и пообещал бороться за право на самоопределение региона.

23 марта премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что войска Эритреи вошли на территорию Тыграя для обеспечения безопасности страны и покинут её, как только Аддис-Абеба возьмёт ситуацию под контроль.