На вооружение Росгвардии приняли новейший пистолет Лебедева

Новейшие образцы пистолета Лебедева в двух модификациях с высоким модернизационным потенциалом, в стандартном исполнении и для спецзадач (МПЛ и МПЛ-1), разработанные группой компаний "Калашников", приняты на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (ФСВНГ). Об этом сообщил Дмитрий Тарасов, генеральный директор концерна, входящего в "Ростех".

"Опытные образцы 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева (МПЛ) и 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева для выполнения специальных задач (МПЛ-1), разработанные в рамках ОКР "Рысь" по тактико-техническому заданию ФСВНГ, приняты на вооружение заказчиком и переданы на апробацию в подразделения Росгвардии", — сказал Тарасов в беседе с ТАСС.

Отличительной особенностью новых пистолетов Лебедева, по словам Тарасова, является эргономичность. Так, удобное удержание оружия в руке обеспечивают форма и угол наклона рукоятки, меньший подброс при выстреле гарантирует низко расположенный ствол.

"Двустороннее расположение органов управления позволяет одинаково эффективно пользоваться оружием обеими руками", — отметил гендиректор "Калашникова".

Пистолеты МПЛ и МПЛ-1 предназначены для применения боеприпасов 9 х 19 мм, в том числе патронов повышенной мощности 7Н21. Оружие оснащено планками для крепления фонарей и лазерных целеуказателей, магазином с индикацией количества патронов, также для пистолетов выпускаются сменные накладки на рукоятку.