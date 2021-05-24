На вооружение Росгвардии приняли новейший пистолет Лебедева
Главное отличие моделей МПЛ и МПЛ-1 — эргономичность, которая допускает одинаковую эффективность использования обеими руками.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Новейшие образцы пистолета Лебедева в двух модификациях с высоким модернизационным потенциалом, в стандартном исполнении и для спецзадач (МПЛ и МПЛ-1), разработанные группой компаний "Калашников", приняты на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (ФСВНГ). Об этом сообщил Дмитрий Тарасов, генеральный директор концерна, входящего в "Ростех".
"Опытные образцы 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева (МПЛ) и 9-миллиметрового модульного пистолета Лебедева для выполнения специальных задач (МПЛ-1), разработанные в рамках ОКР "Рысь" по тактико-техническому заданию ФСВНГ, приняты на вооружение заказчиком и переданы на апробацию в подразделения Росгвардии", — сказал Тарасов в беседе с ТАСС.
Отличительной особенностью новых пистолетов Лебедева, по словам Тарасова, является эргономичность. Так, удобное удержание оружия в руке обеспечивают форма и угол наклона рукоятки, меньший подброс при выстреле гарантирует низко расположенный ствол.
"Двустороннее расположение органов управления позволяет одинаково эффективно пользоваться оружием обеими руками", — отметил гендиректор "Калашникова".
Пистолеты МПЛ и МПЛ-1 предназначены для применения боеприпасов 9 х 19 мм, в том числе патронов повышенной мощности 7Н21. Оружие оснащено планками для крепления фонарей и лазерных целеуказателей, магазином с индикацией количества патронов, также для пистолетов выпускаются сменные накладки на рукоятку.
Ранее обе модификации пистолета успешно прошли госиспытания. При их изготовлении используется новое оборудование, которое снижает "влияние человеческого фактора на качество изделия".
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