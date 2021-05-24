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В Генпрокуратуре признали киберпреступность угрозой нацбезопасности России

В 2020 году рост преступлений в данной сфере составил 73,4% (510,3 тысячи за год).

24 мая, 02:44
<p>Фото © ТАСС / Семён Лиходеев</p>

Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Масштаб киберпреступности начал представлять угрозу национальной безопасности России. Об этом заявил начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов.

"За последние годы число преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности", — приводит слова Некрасова ТАСС.

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По его словам, раскрывать удаётся лишь 25% таких преступлений. При этом в 2020 году рост посягательств в данной сфере составил 73,4% (510,3 тысячи преступлений за год). Это четверть всех преступлений, зарегистрированных в стране. Усиление негативных тенденций выглядит особенно впечатляюще, учитывая, что ещё пять лет назад на долю таких деяний приходилось всего 2% от общего числа, отметил Некрасов.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что самый значительный рост киберпреступлений зарегистрирован в Санкт-Петербурге — с 2,2 тысячи в 2019 году до 19,5 в 2020-м. В процентном выражении это 780%. На втором месте Ленинградская область (с 3 тыс. до 7,4 тыс.,143%).

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Некрасов отметил, что изменение ситуации связано с цифровизацией жизни, а также анонимностью, широкой аудиторией и трансграничным характером киберпространства.

Ранее стало известно, что в России резко вырос спрос на страхование от киберпреступлений.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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