В Генпрокуратуре признали киберпреступность угрозой нацбезопасности России

Масштаб киберпреступности начал представлять угрозу национальной безопасности России. Об этом заявил начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов.

"За последние годы число преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности", — приводит слова Некрасова ТАСС.

По его словам, раскрывать удаётся лишь 25% таких преступлений. При этом в 2020 году рост посягательств в данной сфере составил 73,4% (510,3 тысячи преступлений за год). Это четверть всех преступлений, зарегистрированных в стране. Усиление негативных тенденций выглядит особенно впечатляюще, учитывая, что ещё пять лет назад на долю таких деяний приходилось всего 2% от общего числа, отметил Некрасов.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что самый значительный рост киберпреступлений зарегистрирован в Санкт-Петербурге — с 2,2 тысячи в 2019 году до 19,5 в 2020-м. В процентном выражении это 780%. На втором месте Ленинградская область (с 3 тыс. до 7,4 тыс.,143%).

Некрасов отметил, что изменение ситуации связано с цифровизацией жизни, а также анонимностью, широкой аудиторией и трансграничным характером киберпространства.