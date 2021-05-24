WSJ: Учёные из лаборатории в Ухани заболели до первых сообщений о коронавирусе

Неопубликованные данные разведки США говорят о том, что трое учёных из Уханьской лаборатории вирусологии осенью 2019 года тяжело заболели и вынуждены были обратиться в больницу, пишет The Wall Street Journal. По мнению авторов издания, это может служить в пользу гипотезы искусственного происхождения CoViD-19, так как научные сотрудники имели похожие на коронавирус симптомы.

"Детали отчёта выходят за рамки фактологического бюллетеня Госдепартамента, выпущенного в последние дни правления Трампа, в котором говорилось, что несколько исследователей в лаборатории — центре по изучению коронавирусов и других патогенов — заболели осенью 2019 года "с симптомами, соответствующими как CoViD-19, так и обычному сезонному заболеванию", — пишет WSJ.

Отмечается, что доказательств того, что учёные заразились именно ковидом, нет. Однако информация о том, что "члены одной команды, работающие с коронавирусами, одновременно попали в больницу с одинаковыми симптомами незадолго до начала пандемии, может быть крайне важна", — пишет газета. Мнения специалистов о силе предоставленных доказательств тем временем разделились. Некоторые считают, что информация нуждается в последующей доработке и дополнительном подтверждении.

Издание также обращает внимание на то, что раскрытие числа исследователей, сроков их заболеваний и их посещений больниц происходит накануне заседания руководящего органа Всемирной организации здравоохранения, на котором, как ожидается, будет обсуждаться следующий этап расследования происхождения коронавируса.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал источником инфекции Институт вирусологии в Ухани и настаивал на том, чтобы власти КНР прокомментировали имевшие место осенью 2019 года заболевания сотрудников. Власти КНР, в свою очередь, ранее заявили, что всё больше исследований указывают на несколько первоначальных вспышек коронавирусной инфекции. Комментируя обнародованные данные, в МИД КНР отметили, что "США продолжают раскручивать теорию об утечке из лаборатории", и посоветовали ВОЗ изучить ранние случаи CoViD-19 в других странах.