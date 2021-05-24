Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

WSJ: Учёные из лаборатории в Ухани заболели до первых сообщений о коронавирусе

Мнения специалистов об искусственном происхождении инфекции разделились, некоторые считают, что необходимы дополнительные подтверждения кроме неопубликованного отчёта разведки США.

24 мая, 01:44
<p>Фото © ТАСС / ROMAN PILIPEY</p>

Фото © ТАСС / ROMAN PILIPEY

Неопубликованные данные разведки США говорят о том, что трое учёных из Уханьской лаборатории вирусологии осенью 2019 года тяжело заболели и вынуждены были обратиться в больницу, пишет The Wall Street Journal. По мнению авторов издания, это может служить в пользу гипотезы искусственного происхождения CoViD-19, так как научные сотрудники имели похожие на коронавирус симптомы.

"Детали отчёта выходят за рамки фактологического бюллетеня Госдепартамента, выпущенного в последние дни правления Трампа, в котором говорилось, что несколько исследователей в лаборатории — центре по изучению коронавирусов и других патогенов — заболели осенью 2019 года "с симптомами, соответствующими как CoViD-19, так и обычному сезонному заболеванию", — пишет WSJ.

Кровавый след: ВОЗ составила маршрут коронавируса в Ухани

Кровавый след: ВОЗ составила маршрут коронавируса в Ухани

Отмечается, что доказательств того, что учёные заразились именно ковидом, нет. Однако информация о том, что "члены одной команды, работающие с коронавирусами, одновременно попали в больницу с одинаковыми симптомами незадолго до начала пандемии, может быть крайне важна", — пишет газета. Мнения специалистов о силе предоставленных доказательств тем временем разделились. Некоторые считают, что информация нуждается в последующей доработке и дополнительном подтверждении.

Издание также обращает внимание на то, что раскрытие числа исследователей, сроков их заболеваний и их посещений больниц происходит накануне заседания руководящего органа Всемирной организации здравоохранения, на котором, как ожидается, будет обсуждаться следующий этап расследования происхождения коронавируса.

В США вновь заговорили о доказательствах происхождения коронавируса из лаборатории Ухани

В США вновь заговорили о доказательствах происхождения коронавируса из лаборатории Ухани

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал источником инфекции Институт вирусологии в Ухани и настаивал на том, чтобы власти КНР прокомментировали имевшие место осенью 2019 года заболевания сотрудников. Власти КНР, в свою очередь, ранее заявили, что всё больше исследований указывают на несколько первоначальных вспышек коронавирусной инфекции. Комментируя обнародованные данные, в МИД КНР отметили, что "США продолжают раскручивать теорию об утечке из лаборатории", и посоветовали ВОЗ изучить ранние случаи CoViD-19 в других странах.

Напомним, ВОЗ заявила в отчёте по итогам расследования в Ухани, что лабораторное происхождение коронавируса маловероятно. США и ещё 13 стран обеспокоились представленными выводами. Они указали на то, что независимое экспертное исследование было задержано, из-за чего учёные не имели доступа к исходным образцам.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На акциях ковид-диссидентов в Берлине задержали около 300 человек

вчера в 16:20

В "Векторе" заявили о планах подать заявку в ВОЗ на одобрение "Эпиваккороны"

22 мая, 11:20

В США и Европе призвали запретить полёты над Белоруссией из-за инцидента с самолётом Ryanair

сегодня в 00:24

На вооружение Росгвардии приняли новейший пистолет Лебедева

сегодня в 02:54

В Генпрокуратуре признали киберпреступность угрозой нацбезопасности России

сегодня в 02:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1