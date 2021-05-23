Естественно и небезобразно: как целлюлит стал трендом среди моделей, которые не устают его снимать
Гладкая кожа уже не в моде, так что можете выбросить все свои кремы.
Фото © Instagram / missmalinsara
Согласно исследованиям, с целлюлитом сталкивается около 90% женщин. Но большинство считает, что это гораздо хуже, чем растяжки или угревая сыпь, пишет The Sun. Изменить сложившуюся ситуацию пытаются некоторые знаменитости с той же косметической проблемой. Они выкладывают в соцсети свои неотретушированные снимки и рассказывают, как целлюлит маскируется с помощью фильтров, ракурсов и освещения.
Певица Лиззо с гордостью демонстрирует подписчикам свои формы. Фото © Instagram / lizzobeeating
Более 270 миллионов долларов — таков размер мирового рынка антицеллюлитных средств, и во время пандемии спрос на них только вырос. Аналитики прогнозируют, что к 2026 году он достигнет полутора миллиардов. Укрепляющие лосьоны, массажные щётки, скрабы, а также неинвазивные методы лечения, такие как лазерные и импульсные технологии, обещают избавить страждущих от "апельсиновой корки".
Певица Рита Ора в прошлом году прибегла к электромагнитной процедуре по избавлению от целлюлита стоимостью 600 долларов. Фото © Facebook / ShaneCooperUK
В "Инстаграме" посты о борьбе с целлюлитом чаще всего публикуют под хештегом #cellulitetreatment. Но есть и другие, например #celluliteisnormal. Именно под ним звёзды выкладывают снимки своих неидеальных тел, тем самым призывая женщин по всему миру принимать свою внешность такой, какая она есть.
Модель "вне размеров" Эшли Грэм. Фото © Instagram / ashleygraham
Целлюлит не является заболеванием, и врачи точно не знают, почему он возникает. К этому состоянию приводит комплекс причин, таких как генетическая предрасположенность и изменения в метаболизме, но в большинстве случаев специалисты считают его нормой.
Звезда британского реалити-шоу "Остров любви" Малин Андерссон. Фото © Instagram / missmalinsara
Сами косметологи признаются, что чудес не бывает: крема и лосьоны не панацея. Эти средства увлажняют кожу и делают её более гладкой, уменьшая проявления целлюлита на срок до 24 часов, но не более того.
Я рекомендую пациентам делать баночный массаж в домашних условиях. И использовать щётку для сухого массажа: это усилит лимфодренаж и улучшит кровоснабжение кожи. Вы увидите результаты уже через несколько недель
Но самый нестандартный способ — полюбить свой целлюлит. И в последнее время знаменитости пользуются им всё чаще.
Фитнес-модель из ОАЭ Даная Мерсер показывает, как делаются "антицеллюлитные" селфи. Фото © Instagram / danaemercer
А некоторые даже раскрывают глаза пользователям соцсетей на то, как звёзды вводят их в заблуждение. Такие модели, как Даная Мерсер (2,3 миллиона подписчиков) и Алекс Лайт (356 тысяч подписчиков), публикуют на своих страницах коллажи в стиле "Инстаграм против реальности" и призывают знаменитостей из уважения к фанатам указывать, если они ретушируют фото.
Модель Алекс Лайт требует на законодательном уровне обязать пользователей соцсетей сообщать о том, что их снимки отредактированы. Фото © Instagram / alexlight_ldn
Фолловеры моделей не скупятся на эмоциональные комментарии.
Спасибо за то, что вы такие красивые, такие настоящие и такие вдохновляющие! Я стала по-настоящему ценить своё тело после того, как узнала о вас
Я ловлю себя на том, что постоянно осуждаю себя и других женщин за состояние волос, целлюлит и многое другое, но это так глупо. Нам всем просто нужно сосредоточиться на том, чтобы быть здоровыми и сделать этот мир прекрасным местом для всех
Мы слишком часто думаем о том, как люди нас воспринимают. Но на самом деле, если кто-то комментирует вашу внешность, то проблема не у вас, а у него. Пока тебе нравится твоё тело, неважно, как ты выглядишь со стороны!
WOW-girls
Модель 18+ впервые узнала, что такое стыд, когда увидела сообщение от своего школьного учителя
сегодня в 12:00
Мама настолько полюбила тату, что стала ходячим комиксом, который можно смотреть только взрослым
вчера в 16:00
Об этой модели нельзя не мечтать, ведь она — воплощение мужских фантазий с лицом Меган Фокс: 10 фото
вчера в 14:00
Комментариев: 0