10 невероятных историй о том, как свадьбы становились кошмаром наяву, и вот что стало причиной

Напившийся жених, белоснежные платья с пятнами от рвоты, неожиданные травмы — это далеко не полный список провалов, способных довести молодожёнов до нервного срыва. В подборке ниже — 10 ужасающих историй, от которых стынет кровь в жилах у всех, кто сейчас планирует свадьбу.