10 невероятных историй о том, как свадьбы становились кошмаром наяву, и вот что стало причиной
Напившийся жених, белоснежные платья с пятнами от рвоты, неожиданные травмы — это далеко не полный список провалов, способных довести молодожёнов до нервного срыва. В подборке ниже — 10 ужасающих историй, от которых стынет кровь в жилах у всех, кто сейчас планирует свадьбу.
Кадры из видео © YouTube / Movieclips Classic Trailers
На днях пользовательница Reddit lolfuckno попросила других обитателей соцсети поделиться историями с провальных свадеб, на которых им удалось побывать. Оказалось, таких случаев очень много. Лайф собрал десять самых впечатляющих из них.
Моя мама работала органисткой в местной церкви и, соответственно, была на многих свадьбах. Считаю, особенно выделяется история о невесте, которая, когда её спросили: "Берёшь ли ты этого мужчину в мужья?" — расплакалась и сказала: "Нет, я не могу, я не люблю его", — и убежала из церкви. Городок совсем небольшой, так что уже скоро об этом знал каждый. А ещё о том, что она познакомилась с новым парнем и безнадёжно в него влюбилась
Когда мне было четыре-пять лет, в ночь перед свадьбой дяди я застукал его будущую жену, целующуюся с её подружкой. Я был маленьким и, кажется, проболтался об этом в разговоре с отцом. С того момента всё пошло наперекосяк
История со времён, когда я работал в отеле. Жениха и подружку невесты застукали занимающимися сексом на крыше. Тогда они просто уехали на лимузине, который предназначался для новобрачных. У невесты была истерика. Она сидела в свадебном платье в холле и рыдала несколько часов
Пригласили на прекрасную свадьбу. По-настоящему романтичную. Свечи, все дела. Друг жениха произнёс великолепную речь, но в конце сказал: "Так давайте поднимем бокалы за..." Потом он назвал имя жениха и его бывшей девушки. Неловкое молчание
Свадьба чуть не сорвалась, когда жених застал невесту в туалете с другим парнем прямо во время приёма гостей... Тогда он зачем-то простил её. История повторилась уже через два месяца
Папа жениха облапал невесту и свою дочь (на тот момент мою девушку). В итоге его сын не сдержался, избил его и запер в минивэне на несколько часов до тех пор, пока тот не протрезвеет
Во время странного смешанного девичника-мальчишника невеста поссорилась с женихом и назло ему переспала с другим парнем. На следующее утро свадьба не состоялась. Они потеряли более десяти тысяч долларов, но в итоге через пару месяцев снова сошлись
Между отцом и братом невесты и ещё каким-то парнем, случайно остановившимся в отеле, завязалась драка. На самом деле, не уверена, была ли это драка. Больше было похоже на то, что отец и брат просто напали на какого-то мужчину. Так или иначе, их обоих арестовали.
На следующее утро невеста рыдала за завтраком, потому что её отец и брат провели её свадьбу в тюрьме и теперь им предъявлены обвинения в нападении за то, что они сделали с бедным парнем
Фотограф делал снимки невесты с подружками "в полёте", поэтому все они прыгали на каблуках. Невеста приземлилась и вывихнула колено, затем потеряла сознание. Мы вызвали скорую, ей вправили колено. Состояние было ужасное, но она хотела продолжить торжество. Но стоило ей съесть первое блюдо, как её вырвало прямо на платье. Ей пришлось сидеть с соседней комнате вместе с мамой, пока все остальные отрывались
Большая свадьба человек этак на пятьсот. И всё ради будущей жены — она просто мечтала о грандиозной свадьбе за 70 тысяч долларов. Я был другом жениха. Перед свадьбой он чертовски нервничал: всё должно быть идеально, все дела. В какой-то момент он нашёл виски. Началось с пары шотов, чтобы "успокоить нервы", но в итоге он вылакал почти всю бутылку. Мы даём ему воды, уводим в душ и переодеваем. Пора идти. В середине её клятвы его тошнит прямо на платье невесты. Это было ужасно, но очень здорово. Они всё ещё вместе спустя восемь лет
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