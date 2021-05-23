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Девушка не стала проверять фото на права, и теперь никто не верит, что лысый Гомер Симпсон — это она

Лиза уже выслушала миллион шуток от окружающих, но ей резко стало несмешно, когда охранники начали принимать её документы за поддельные.

23 мая, 10:00

Фото © Instagram/y3llow.jpg

Немногие могут похвастаться удачным фото на документах, но 24-летней секретарше Лизе Маккей из Великобритании не повезло больше всех. В 2015 году она наспех получила водительские права и даже не подумала проверить фото. Девушка всегда любила экспериментировать с внешностью, поэтому в то время у неё были короткие волосы ёжиком, окрашенные в платиновый цвет, а по бокам — тёмные полосы, пишет Mirror.

Фото © "ВКонтакте" / "Плохие новости"

Фото © "ВКонтакте" / "Плохие новости"

Оказывается, что для документов фото обрабатывают, накладывая дополнительный белый фильтр, который всё только испортил. Так, у девушки лоб слился по цвету с волосами, а те — с фоном, создав впечатление, что Лиза облысела. А тёмные полосы на волосах превратили её в Гомера Симпсона, что заметил не один друг Лизы. Она не придавала большого значения документам, но после косых взглядов охранников проверила фото и ужаснулась.

Фото © Instagram/y3llow.jpg

Фото © Instagram/y3llow.jpg

Сперва она посмеялась над этой ситуацией вместе с друзьями. Ей пришлось выслушать множество шуток на пропускных пунктах и от охранников, но Лиза уже вполне смирилась. Однако в последнее время участились случаи, когда её отказывались куда-либо пускать, подозревая, что права поддельные, — ведь не может быть, чтобы настоящие документы были такого качества. Поэтому девушка подумывает сменить их, хоть срок действия и так подходит к концу.

Фото © Instagram/y3llow.jpg

Фото © Instagram/y3llow.jpg

Когда я только получила права, я даже не проверила их, поэтому и не знала, насколько там плачевная ситуация. Я выгляжу на фото, словно мой облысевший папа. Я наконец решила сменить документы, чтобы избежать неловких ситуаций. Но теперь я сто раз перепроверю фото — это точно

Лиза Маккей

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Скарлетт Йоханссон прямо во время премии стала жертвой пранка, от которого она не скоро отмоется

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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