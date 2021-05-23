Девушка не стала проверять фото на права, и теперь никто не верит, что лысый Гомер Симпсон — это она
Лиза уже выслушала миллион шуток от окружающих, но ей резко стало несмешно, когда охранники начали принимать её документы за поддельные.
Немногие могут похвастаться удачным фото на документах, но 24-летней секретарше Лизе Маккей из Великобритании не повезло больше всех. В 2015 году она наспех получила водительские права и даже не подумала проверить фото. Девушка всегда любила экспериментировать с внешностью, поэтому в то время у неё были короткие волосы ёжиком, окрашенные в платиновый цвет, а по бокам — тёмные полосы, пишет Mirror.
Фото © "ВКонтакте" / "Плохие новости"
Оказывается, что для документов фото обрабатывают, накладывая дополнительный белый фильтр, который всё только испортил. Так, у девушки лоб слился по цвету с волосами, а те — с фоном, создав впечатление, что Лиза облысела. А тёмные полосы на волосах превратили её в Гомера Симпсона, что заметил не один друг Лизы. Она не придавала большого значения документам, но после косых взглядов охранников проверила фото и ужаснулась.
Сперва она посмеялась над этой ситуацией вместе с друзьями. Ей пришлось выслушать множество шуток на пропускных пунктах и от охранников, но Лиза уже вполне смирилась. Однако в последнее время участились случаи, когда её отказывались куда-либо пускать, подозревая, что права поддельные, — ведь не может быть, чтобы настоящие документы были такого качества. Поэтому девушка подумывает сменить их, хоть срок действия и так подходит к концу.
Когда я только получила права, я даже не проверила их, поэтому и не знала, насколько там плачевная ситуация. Я выгляжу на фото, словно мой облысевший папа. Я наконец решила сменить документы, чтобы избежать неловких ситуаций. Но теперь я сто раз перепроверю фото — это точно
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