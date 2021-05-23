Бывшие провинциалки: как выглядели Самойлова, Глюкоза и Брухунова до удачного замужества

Эти девушки знамениты на всю страну, но раньше они выглядели совсем иначе. Так совпало, что их преображение начиналось с замужества. Пошла ли смена образа на пользу — судить вам.

Наталья Чистякова — Ионова

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Преображение Глюкозы началось после свадьбы с бизнесменом Александром Чистяковым в 2006 году. На тот момент 19-летняя певица уже приобрела широкую известность, но сейчас выглядит совсем иначе. Наталья продолжает заниматься музыкой, а Александр — бизнесом. У пары две дочери: 14-летняя Лидия и девятилетняя Вера. Кроме того, супруги воспитывают сына Александра от первого брака.

Татьяна Брухунова

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В 2018 году юморист Евгений Петросян развёлся со своей четвёртой по счёту женой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года. А в 2019-м он женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. До переезда в Москву из родной Тулы и знакомства с Петросяном Татьяна была классической "серой мышкой". Теперь она хвастается в соцсетях стильными образами, каталогами "от-кутюр" и приглашениями на театральные премьеры. Петросян на 44 года старше своей избранницы, но в 2020 году у пары родился сын Ваган.

Дарья Чопова (Клюкина)

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Дарья Клюкина родилась в Свердловской области. Потом училась в вузе, работала моделью в Екатеринбурге и Сочи и, наконец, переехала в Москву, где её заметили на кастинге ТНТ. Девушка прославилась после победы в шестом сезоне шоу "Холостяк", когда в качестве своей спутницы её выбрал певец Егор Крид. Впрочем, их отношения продлились недолго. В 2019 году она вышла замуж за топ-менеджера "Газпром-медиа" Владимира Чопова. Теперь Даша сотрудничает с известными брендами и активно занимается соцсетями, а в её внешности не осталось ни капли провинциальности.

Оксана Самойлова

Скриншот видео © YouTube / "Мега Интересно". Фото © Instagram / samoylovaoxana

Оксана Самойлова родом из Коми. Не окончив вуз, девушка уехала в Москву строить карьеру модели. В 2010 году на вечеринке она познакомилась с рэпером Джиганом, и с того момента их отношения стали стремительно развиваться. Уже через год у пары родилась дочь Ариела, а в 2012-м Оксана и Джиган расписались. Вторая дочь, Лея, появилась на свет в 2014 году, третья — Майя — в 2017-м. В 2020-м Оксана родила сына Давида. Затем из-за кризиса в отношениях пара на какое-то время распалась, но сейчас вся семья снова вместе. Параллельно Оксана запустила несколько бизнес-проектов и как следует поработала над своей внешностью.

Анастасия Тарасова (Костенко)

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Настя родилась в 1994 году в Ростовской области. В 2010-х начала участвовать в местных конкурсах красоты, где завоевала несколько титулов. Затем работала моделью на Russian Fashion Week и в китайском агентстве Modern Models. В 2014-м Костенко удостоилась звания "2-я вице-мисс Россия" и заняла 20-е место на конкурсе "Мисс мира". В 2018 году она вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. У пары две дочери — Милана (два года) и Ева (один год).

Анжелика Ревва

Фото © Instagram / angelikarevva

Анжелика родилась в Краснодаре. В 2005-м в Сочи состоялось её судьбоносное знакомство с кавээнщиком Александром Реввой. Уже через два года они поженились и стали родителями, а спустя шесть лет появилась их вторая дочь. За время замужества внешность Анжелики претерпела значительные изменения: из пухленькой простоватой блондинки она превратилась в стильную красотку модельной внешности. Некоторые поклонники даже стали упрекать девушку в том, что она переборщила с пластикой, но большинству фанатов новый образ пришёлся вполне по вкусу.

Мария Погребняк

Фото © Instagram / mariapoga_

Мария приобрела известность после того, как вышла замуж за футболиста Павла Погребняка. Причём с будущим супругом она познакомилась ещё в школе. Сейчас у пары уже трое детей. Мария активно занимается карьерой: у неё есть своя линия одежды и продюсерский центр для тиктокеров. В Сети неоднократно обсуждались изменения её внешности: многие считают, что она превратилась в куклу Барби. Губы, скулы, щёки, зубы, брови — вот неполный список того, что, по мнению специалистов, подкорректировала Мария.

Анна Хилькевич

Фото © Instagram / annakhilkevich