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Категорий: 18

15 свадебных фото, которые сделаны в самый лучший момент, чтобы посмеяться и поплакать над ними

Несколько раз в год судьи конкурса FdB Awards (Fotógrafos de Boda Awards — премия свадебных фотографов) выбирают лучшие кадры свадебных фотографов со всего мира. Какие-то из них живые и забавные, другие сентиментальные, а третьи больше похожи на картины.

20 марта 2021, 15:00

Фото © fotografos-de-boda.net

Единственное, что их объединяет, — это восторг молодожёнов, когда они впервые увидели готовые снимки со своего торжества. В подборке ниже — 15 кадров, удостоенных престижной награды.

Автор — Серджио Кантос

Фото © fotografos-de-boda.net

Фото © fotografos-de-boda.net

Автор — Эдвард Холландер

Фото © fotografos-de-boda.net

Фото © fotografos-de-boda.net

Автор — Хесус Эрранц

Фото © fotografos-de-boda.net

Фото © fotografos-de-boda.net

Автор — Оскар Анта

Фото © fotografos-de-boda.net

Фото © fotografos-de-boda.net

Автор — Елена Галан

Фото © fotografos-de-boda.net

Фото © fotografos-de-boda.net

Автор — Гаэтано Пипитоне

Фото © fotografos-de-boda.net

Фото © fotografos-de-boda.net

Автор — Эдуардо Бланко

Фото © fotografos-de-boda.net

Фото © fotografos-de-boda.net

Автор — Мигель Боланьос

Фото © fotografos-de-boda.net

Фото © fotografos-de-boda.net

Автор — Тамара Хевия

Фото © fotografos-de-boda.net

Фото © fotografos-de-boda.net

Автор — Роберто Абриль

Фото © fotografos-de-boda.net

Фото © fotografos-de-boda.net

Автор — Ману Гальвес

Фото © fotografos-de-boda.net

Фото © fotografos-de-boda.net

Автор — Клаудио Перес

Фото © fotografos-de-boda.net

Фото © fotografos-de-boda.net

Автор — Мигель Падрон

Фото © fotografos-de-boda.net

Фото © fotografos-de-boda.net

Автор — Брис Лемант

Фото © fotografos-de-boda.net

Фото © fotografos-de-boda.net

Автор — Ада Мальдонадо

Фото © fotografos-de-boda.net

Фото © fotografos-de-boda.net

Пишет Bored Panda.

10 свадебных фотографий, снятых в неудачный момент, от которых молодожёны с радостью бы избавились

10 свадебных фотографий, снятых в неудачный момент, от которых молодожёны с радостью бы избавились

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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