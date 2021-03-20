15 свадебных фото, которые сделаны в самый лучший момент, чтобы посмеяться и поплакать над ними
Несколько раз в год судьи конкурса FdB Awards (Fotógrafos de Boda Awards — премия свадебных фотографов) выбирают лучшие кадры свадебных фотографов со всего мира. Какие-то из них живые и забавные, другие сентиментальные, а третьи больше похожи на картины.
Единственное, что их объединяет, — это восторг молодожёнов, когда они впервые увидели готовые снимки со своего торжества. В подборке ниже — 15 кадров, удостоенных престижной награды.
Автор — Серджио Кантос
Автор — Эдвард Холландер
Автор — Хесус Эрранц
Автор — Оскар Анта
Автор — Елена Галан
Автор — Гаэтано Пипитоне
Автор — Эдуардо Бланко
Автор — Мигель Боланьос
Автор — Тамара Хевия
Автор — Роберто Абриль
Автор — Ману Гальвес
Автор — Клаудио Перес
Автор — Мигель Падрон
Автор — Брис Лемант
Автор — Ада Мальдонадо
Пишет Bored Panda.
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