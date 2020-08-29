10 свадебных фотографий, снятых в неудачный момент, от которых молодожёны с радостью бы избавились

Благо обычно всегда неподалёку стоит фотограф, готовый сразу же всё запечатлеть. В подборке ниже — десять кадров от Amomedia, которые никогда не попадут в свадебный альбом.

Фото © Instagram / donaldsextonphotography

"У каждого есть такой друг..."

Фото © Reddit / SisteroftheMoon16

"Осторожнее, вы жениха уронили"

Фото © Instagram / mac_rogerss

"Когда родители не стесняются эмоций"

Фото © Instagram / royalescapadeswithwillandkate

"Парни в зале выдохнули"

Фото © Instagram / sierrafoss

"О, букет! Для меня?"

Фото © Instagram / kai.photo.graphy

"Точный момент, когда брат жениха порвал штаны на руках у гостей свадьбы"

Фото © Instagram / tommy_gunn.jpg

"Совет для невест. Пожалуйста, прежде чем падать в объятия своих женихов, убедитесь, смогут ли они вас удержать"

Фото © Instagram / livinserendipity

"Лучше этой свадебной фотографии ни у кого никогда не будет". (Внимание на прохожую в костюме хот-дога)

Фото © Reddit / r_dawson_25

"Кресла нужно было выбирать самим..."

Фото © Instagram / rochavezwp

"Никаких скейтбордов на свадьбе!"

Фото © Instagram / cshuker

"Держите невесту!"

Фото © Instagram / fionaforwoodphotography

"Обаятельный гость!" (Внимание на друга жениха с лошадиной головой)

Фото © Reddit / MacAndTheBoys

"Отдай шляпу!"

Фото © Instagram / aperinastudios

"Быстрая реакция жениха и невесты спасла покрытую зеленью арку от падения"