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10 свадебных фотографий, снятых в неудачный момент, от которых молодожёны с радостью бы избавились

Свадьба — один из самых важных дней в жизни влюблённых. Правда, даже в такой ответственный момент никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств, провоцирующих провал за провалом.

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Фото © Instagram / kai.photo.graphy

Благо обычно всегда неподалёку стоит фотограф, готовый сразу же всё запечатлеть. В подборке ниже — десять кадров от Amomedia, которые никогда не попадут в свадебный альбом.

Фото © Instagram / donaldsextonphotography

"У каждого есть такой друг..."

Фото © Reddit / SisteroftheMoon16

"Осторожнее, вы жениха уронили"

Фото © Instagram / mac_rogerss

"Когда родители не стесняются эмоций"

Фото © Instagram / royalescapadeswithwillandkate

"Парни в зале выдохнули"

Фото © Instagram / sierrafoss

"О, букет! Для меня?"

Фото © Instagram / kai.photo.graphy

"Точный момент, когда брат жениха порвал штаны на руках у гостей свадьбы"

Фото © Instagram / tommy_gunn.jpg

"Совет для невест. Пожалуйста, прежде чем падать в объятия своих женихов, убедитесь, смогут ли они вас удержать"

Фото © Instagram / livinserendipity

"Лучше этой свадебной фотографии ни у кого никогда не будет". (Внимание на прохожую в костюме хот-дога)

Фото © Reddit / r_dawson_25

"Кресла нужно было выбирать самим..."

Фото © Instagram / rochavezwp

"Никаких скейтбордов на свадьбе!"

Фото © Instagram / cshuker

"Держите невесту!"

Фото © Instagram / fionaforwoodphotography

"Обаятельный гость!" (Внимание на друга жениха с лошадиной головой)

Фото © Reddit / MacAndTheBoys

"Отдай шляпу!"

Фото © Instagram / aperinastudios

"Быстрая реакция жениха и невесты спасла покрытую зеленью арку от падения"

Фото © Instagram / franlittlewingphotos

Парень выложил фото со своей детской свадьбы, и в Twitter нашли ту самую невесту спустя 16 лет

Социальные сети уже не раз помогали находить пользователям людей, с которыми они не виделись годами, а иногда и десятилетиями. Недавно парень из Британии умудрился найти свою "невесту", которую не видел уже 16 лет.

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