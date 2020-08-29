10 свадебных фотографий, снятых в неудачный момент, от которых молодожёны с радостью бы избавились

Благо обычно всегда неподалёку стоит фотограф, готовый сразу же всё запечатлеть. В подборке ниже — десять кадров от Amomedia, которые никогда не попадут в свадебный альбом.
Фото © Instagram / donaldsextonphotography
"У каждого есть такой друг..."
Фото © Reddit / SisteroftheMoon16
"Осторожнее, вы жениха уронили"
Фото © Instagram / mac_rogerss
"Когда родители не стесняются эмоций"
Фото © Instagram / royalescapadeswithwillandkate
"Парни в зале выдохнули"
Фото © Instagram / sierrafoss
"О, букет! Для меня?"
Фото © Instagram / kai.photo.graphy
"Точный момент, когда брат жениха порвал штаны на руках у гостей свадьбы"
Фото © Instagram / tommy_gunn.jpg
"Совет для невест. Пожалуйста, прежде чем падать в объятия своих женихов, убедитесь, смогут ли они вас удержать"
Фото © Instagram / livinserendipity
"Лучше этой свадебной фотографии ни у кого никогда не будет". (Внимание на прохожую в костюме хот-дога)
Фото © Reddit / r_dawson_25
"Кресла нужно было выбирать самим..."
Фото © Instagram / rochavezwp
"Никаких скейтбордов на свадьбе!"
Фото © Instagram / cshuker
"Держите невесту!"
Фото © Instagram / fionaforwoodphotography
"Обаятельный гость!" (Внимание на друга жениха с лошадиной головой)
Фото © Reddit / MacAndTheBoys
"Отдай шляпу!"
Фото © Instagram / aperinastudios
"Быстрая реакция жениха и невесты спасла покрытую зеленью арку от падения"
Фото © Instagram / franlittlewingphotos
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