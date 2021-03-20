Парень увидел, как его бывший учитель живёт на улице, и за неделю совершил для него настоящее чудо

Хосе Вильярруэл несколько десятков лет проработал учителем на замену в одной из школ в Фонтане, США, но с наступлением пандемии учебное заведение больше не нуждалось в работе мужчины, и его вынудили выйти на пенсию. Преподавателю определили выходное пособие, но из-за крупных долгов деньги уже скоро кончились. Через несколько месяцев он переселился в свой автомобиль. В начале марта 2021-го его встретил один из бывших учеников, 21-летний Стивен Нава.

Фото © Twitter / CBSLA, KFOX14

После первой же встречи парень вручил учителю 300 долларов (22 тысячи рублей), а в голове у него появилась идея собрать бедствующему преподавателю сумму покрупнее. Парень создал страницу на краудфандинговом сайте GoFundMe и с помощью вирусного видео в TikTok привлёк внимание к истории Хосе. Всего за неделю ученикам Вильярруэла и незнакомым людям из Сети удалось собрать 27 тысяч долларов (1,96 млн рублей).

Фото © Twitter / nbcbayarea

Чек с вырученными средствами Стивен вручил учителю в его 77-й день рождения. В интервью FOX мужчина признался, что не может поверить в случившееся. Теперь Вильярруэл ищет себе новое жильё и планирует совершить так много добрых дел, как только сможет.

Самое сильное чувство, что я сейчас испытываю, — это чувство долга. Мне так много нужно сделать для этого мира, и самое главное — я способен на это и я обязательно найду способ это сделать Хосе Вильярруэл

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