Парень увидел, как его бывший учитель живёт на улице, и за неделю совершил для него настоящее чудо
В Калифорнии студент обнаружил, что его школьный учитель остался без дома. Сначала парень оставил ему несколько сотен долларов, но потом вернулся с суммой покрупнее.
Фото © Twitter / KFOX14
Хосе Вильярруэл несколько десятков лет проработал учителем на замену в одной из школ в Фонтане, США, но с наступлением пандемии учебное заведение больше не нуждалось в работе мужчины, и его вынудили выйти на пенсию. Преподавателю определили выходное пособие, но из-за крупных долгов деньги уже скоро кончились. Через несколько месяцев он переселился в свой автомобиль. В начале марта 2021-го его встретил один из бывших учеников, 21-летний Стивен Нава.
После первой же встречи парень вручил учителю 300 долларов (22 тысячи рублей), а в голове у него появилась идея собрать бедствующему преподавателю сумму покрупнее. Парень создал страницу на краудфандинговом сайте GoFundMe и с помощью вирусного видео в TikTok привлёк внимание к истории Хосе. Всего за неделю ученикам Вильярруэла и незнакомым людям из Сети удалось собрать 27 тысяч долларов (1,96 млн рублей).
Фото © Twitter / nbcbayarea
Чек с вырученными средствами Стивен вручил учителю в его 77-й день рождения. В интервью FOX мужчина признался, что не может поверить в случившееся. Теперь Вильярруэл ищет себе новое жильё и планирует совершить так много добрых дел, как только сможет.
Самое сильное чувство, что я сейчас испытываю, — это чувство долга. Мне так много нужно сделать для этого мира, и самое главное — я способен на это и я обязательно найду способ это сделать
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