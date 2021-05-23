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Категорий: 18

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Модель 18+ впервые узнала, что такое стыд, когда увидела сообщение от своего школьного учителя

Об этой неловкой ситуации Райчел рассказала подписчикам в "Тиктоке", чтобы они посмеялись. Однако тех история блогерши скорее взволновала.

23 мая, 12:00

Фото © Instagram / richelle.knupps

Популярная модель Райчел Кнаппер, которую фанаты знают под псевдонимом Рара, решила повеселить поклонников странной историей. Она рассказала в "Тиктоке", что на днях проверяла списки новых подписчиков, которые платят ей за откровенные фото и видео на сайте Onlyfans. И обнаружила среди них своего учителя, который преподавал у неё в школе.

Фото © Instagram / richelle.knupps

Фото © Instagram / richelle.knupps

Сперва модель решила, что это тёзка, но учитель написал ей личное сообщение, всё подтвердив. Он признался, что "всегда считал её особенной девочкой". Рару такие откровения заставили почувствовать неловкость, и она захотела разрядить обстановку и посмеяться над этой историей с подписчиками. Однако её рассказ их совсем не повеселил.

Фото © Instagram / richelle.knupps

Фото © Instagram / richelle.knupps

Это называется "Расскажи мне что-то, что звучит как нарушение закона, но на самом деле легально"

riiileyyy69

Я знаю, что он не нарушил никакого закона (по крайней мере, мы ничего об этом не знаем), но, пожалуйста, сообщи об этом в школу. Там должны знать, что он заглядывается на старшеклассниц

aeckell

Дорогуша, не стесняйся, покажи нам его фото. Страна должна знать своих героев в лицо

supervulgar

Фото © Instagram / richelle.knupps

Фото © Instagram / richelle.knupps

Многие девушки признались в комментариях, что сталкивались с похожими ситуациями. У одной пользовательницы одноклассница вышла за своего учителя, который преподавал у неё в восьмом классе. А другие модели 18+ раскрыли, что на них часто подписываются люди, вызывающие неловкость, например руководитель хора из средней школы или отец лучшего школьного друга. "Что же, мы знали на что шли, выбирая эту карьеру", — резюмировала одна из блогерш.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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