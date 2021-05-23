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Хозяин открыл людям глаза, показав, какой ужас накапливается в кондиционере всего за пару месяцев

Можно смело говорить, что лето наступило, а значит, совсем скоро кондиционеры начнут работать с утра до вечера. Но хоть кто-нибудь помнит, когда в последний раз вы чистили домашнюю систему? Если никогда, то у нас плохие новости.

23 мая, 13:00

Фото © Facebook / KhairulAzwanAbdAziz

Житель Малайзии Хайрул Азван на своей странице в Facebook поделился кадрами, которые ужаснут любого владельца кондиционера и заставят достать набор для его очистки, который так и лежит запечатанным в коробке. Мужчине всего-то нужно было показать "внутренности" устройства через пару месяцев эксплуатации.

Фото © Facebook / KhairulAzwanAbdAziz

Фото © Facebook / KhairulAzwanAbdAziz

Внешне гаджет Хайрула выглядел без нареканий, но при дальнейшем рассмотрении мужчина увидел горы скопившейся на решётке и фильтрах пыли. Казалось бы, ну и что тут страшного! Но представьте теперь, что через эту систему с пылью, клещами и подобной гадостью проходит весь воздух, которым вы дышите.

Фото © Facebook / KhairulAzwanAbdAziz

Фото © Facebook / KhairulAzwanAbdAziz

Поэтому Азван не только припугнул своих друзей и подписчиков, но и призвал чистить кондиционер минимум раз в месяц, а лучше и чаще. Конечно, каждый день проводить все манипуляции не получится — на всё уходит минимум минут двадцать. К тому же тряпочкой вы не обойдётесь. Нужны пылесос и специальный очиститель.

Фото © Facebook / KhairulAzwanAbdAziz

Фото © Facebook / KhairulAzwanAbdAziz

Мужчина опубликовал "вдохновляющий" пост 16 мая, и за пару дней им поделилось уже более 23 тысяч человек. Судя по комментариям, сотни человек на выходные запланировали генеральную уборку внутри кондиционера.

Теперь у меня есть занятие на каждые выходные — буду чистить кондей

Пользователь Facebook

Я же не один такой, кто не знал, что кондиционер нужно чистить?

Пользователь Facebook

Хозяин думал, что в доме лежит ковёр серого цвета, пока профессиональный клининг не смыл всю грязь

Хозяин думал, что в доме лежит ковёр серого цвета, пока профессиональный клининг не смыл всю грязь

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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