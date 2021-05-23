Хозяин открыл людям глаза, показав, какой ужас накапливается в кондиционере всего за пару месяцев

Житель Малайзии Хайрул Азван на своей странице в Facebook поделился кадрами, которые ужаснут любого владельца кондиционера и заставят достать набор для его очистки, который так и лежит запечатанным в коробке. Мужчине всего-то нужно было показать "внутренности" устройства через пару месяцев эксплуатации.

Фото © Facebook / KhairulAzwanAbdAziz

Внешне гаджет Хайрула выглядел без нареканий, но при дальнейшем рассмотрении мужчина увидел горы скопившейся на решётке и фильтрах пыли. Казалось бы, ну и что тут страшного! Но представьте теперь, что через эту систему с пылью, клещами и подобной гадостью проходит весь воздух, которым вы дышите.

Фото © Facebook / KhairulAzwanAbdAziz

Поэтому Азван не только припугнул своих друзей и подписчиков, но и призвал чистить кондиционер минимум раз в месяц, а лучше и чаще. Конечно, каждый день проводить все манипуляции не получится — на всё уходит минимум минут двадцать. К тому же тряпочкой вы не обойдётесь. Нужны пылесос и специальный очиститель.

Фото © Facebook / KhairulAzwanAbdAziz

Мужчина опубликовал "вдохновляющий" пост 16 мая, и за пару дней им поделилось уже более 23 тысяч человек. Судя по комментариям, сотни человек на выходные запланировали генеральную уборку внутри кондиционера.

Теперь у меня есть занятие на каждые выходные — буду чистить кондей Пользователь Facebook