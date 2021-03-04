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Хозяин думал, что в доме лежит ковёр серого цвета, пока профессиональный клининг не смыл всю грязь

Владелец дома из этого материала последние годы ходил по серому ковролину. Время и скопившаяся грязь заставили мужчину забыть, какого цвета покрытие было на самом деле. Стоило заказать чистку, как сразу стало ясно.

4 марта 2021, 15:25

Кадры из видео © TikTok / brand_ons

Пользователь TikTok Брэндон Андерсон завёл аккаунт brand_ons совсем недавно. Мужчина занимается профессиональным клинингом, в профиле он решил выкладывать особенно впечатляющие примеры уборки. Первое же его видео, в котором он показал, как преображается старый ковролин с помощью аппаратной чистки, стало вирусным. Неудивительно — только посмотрите на это.

Достаточно залипательно? 🤮🤮🤮🤮

brand_ons

Кадры из видео © TikTok / brand_ons

То, что происходит на видео, больше похоже на какую-то "бытовую" магию. С каждым движением парового моющего пылесоса ковёр из серого превращается в бежевый. Сложно представить, каким образом хозяин дома довёл покрытие до такого состояния.

Кадры из видео © TikTok / brand_ons

Когда Брэндон опубликовал ролик в TikTok, он моментально стал вирусным. За несколько дней его посмотрели больше десяти миллионов раз. Судя по комментариям, видео заставило пользователей соцсети задуматься, а действительно ли их ковры того цвета, как они думают...

О, так вы говорите, это не серый ковёр...

karmacodemusic

Вот какого цвета пол в домах героев американских фильмов, где все ходят, не снимая обуви...

justapotato666

Впервые вижу, что ковры красят 😂😂😂😂

sergenachalnika

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Муж лишился любимой игрушки, когда жена поняла, что это за очиститель воздуха он купил

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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