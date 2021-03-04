Хозяин думал, что в доме лежит ковёр серого цвета, пока профессиональный клининг не смыл всю грязь
Владелец дома из этого материала последние годы ходил по серому ковролину. Время и скопившаяся грязь заставили мужчину забыть, какого цвета покрытие было на самом деле. Стоило заказать чистку, как сразу стало ясно.
Пользователь TikTok Брэндон Андерсон завёл аккаунт brand_ons совсем недавно. Мужчина занимается профессиональным клинингом, в профиле он решил выкладывать особенно впечатляющие примеры уборки. Первое же его видео, в котором он показал, как преображается старый ковролин с помощью аппаратной чистки, стало вирусным. Неудивительно — только посмотрите на это.
Достаточно залипательно? 🤮🤮🤮🤮
То, что происходит на видео, больше похоже на какую-то "бытовую" магию. С каждым движением парового моющего пылесоса ковёр из серого превращается в бежевый. Сложно представить, каким образом хозяин дома довёл покрытие до такого состояния.
Когда Брэндон опубликовал ролик в TikTok, он моментально стал вирусным. За несколько дней его посмотрели больше десяти миллионов раз. Судя по комментариям, видео заставило пользователей соцсети задуматься, а действительно ли их ковры того цвета, как они думают...
О, так вы говорите, это не серый ковёр...
Вот какого цвета пол в домах героев американских фильмов, где все ходят, не снимая обуви...
Впервые вижу, что ковры красят 😂😂😂😂
WOW-news
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