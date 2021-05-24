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Онколог перечислил три привычки, снижающие риск развития рака кишечника

А также посоветовал, от каких продуктов стоит отказаться для профилактики развития болезни.

24 мая, 01:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Онколог-химиотерапевт Андрей Базылев назвал три привычки, способные снизить риск развития рака прямой или толстой кишки. Этим он поделился в беседе с Пятым каналом.

"Нужно сбалансированно питаться, ограничить употребление алкоголя и другие вредные привычки, больше отдыхать. Это всё позволит снизить риски развития колоректального рака в каждом конкретном случае", — сказал Базылев.

Доктор рассказал о недавнем исследовании, где говорится, что люди, в большом количестве употребляющие сладкую газировку, мясо и алкоголь, подвержены достаточно высокому риску развития колоректального рака. Врач согласился с выводами учёных и отметил, что сокращение количества таких продуктов в рационе точно не будет лишним.

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Также медик назвал некорректными исследования, в которых утверждается, что при полном воздержании от спиртного рак прямой и толстой кишки всё равно появляется. По его словам, человек может не употреблять алкоголь, но принимать различные спиртосодержащие препараты либо пить напитки с алкоголем в составе, например квас.

"Поэтому эти исследования не совсем соответствуют действительности", — резюмировал Базылев.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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