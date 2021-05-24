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Туроператоры рассказали, что может привлечь иностранных туристов в российскую глубинку

В АТОР отметили, что в РФ очень много подходящих мест для любителей экотуризма. Например, Урал, тайга, Карелия и красоты средней полосы.

24 мая, 01:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Иностранных туристов в России станет больше, если улучшить информирование и инфраструктуру. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

"И иностранный турист поедет в нашу глубинку любоваться нашими просторами. Для этого должна быть целая государственная программа. Нужно подготовить инфраструктуру, кадры, владеющие иностранными языками, и заняться продвижением наших возможностей. Про это никто не знает", — отметил эксперт.

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Он пояснил, что подход к решению вопроса должен быть комплексный — удобство, места размещения, безопасность, экологичность, транспортная доступность, наличие любых видов связи — всё должно быть продумано и подготовлено.

Вице-президент АТОР отметил, несмотря на то, что поток экотуристов в целом невелик, в России такой туризм может стать массовым, так как в стране достаточно много подходящих под это направление мест. Например, Урал, тайга, Карелия и красоты средней полосы.

Ранее Лайф писал о том, что из ещё одной страны мира решили организовать "вакцинные туры" в Россию.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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