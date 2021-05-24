Туроператоры рассказали, что может привлечь иностранных туристов в российскую глубинку

Иностранных туристов в России станет больше, если улучшить информирование и инфраструктуру. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

"И иностранный турист поедет в нашу глубинку любоваться нашими просторами. Для этого должна быть целая государственная программа. Нужно подготовить инфраструктуру, кадры, владеющие иностранными языками, и заняться продвижением наших возможностей. Про это никто не знает", — отметил эксперт.

Он пояснил, что подход к решению вопроса должен быть комплексный — удобство, места размещения, безопасность, экологичность, транспортная доступность, наличие любых видов связи — всё должно быть продумано и подготовлено.

Вице-президент АТОР отметил, несмотря на то, что поток экотуристов в целом невелик, в России такой туризм может стать массовым, так как в стране достаточно много подходящих под это направление мест. Например, Урал, тайга, Карелия и красоты средней полосы.