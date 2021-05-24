Овечкин освободился для сборной: "Вашингтон" проиграл "Бостону" и вылетел из Кубка Стэнли

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Бостон Брюинз" в 1/8 финала плей-офф НХЛ. Пятая встреча команд в столице США завершилась со счётом 3:1 и счёт в серии стал 4-1 в пользу медведей.

Единственную шайбу в составе "Вашингтона" забросил Конор Шири с передачи россиянина Дмитрия Орлова. У "Бостона" отличились Патрис Бержерон дважды и Давид Пастрняк. Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились. Ворота "столичных" защищал ещё один россиянин Илья Самсонов, ему удалось отразить 16 бросков.

Таким образом, Овечкин, Орлов, Кузнецов и Самсонов освободились для сборной России, которая в эти дни принимает участие в чемпионате мира в Латвии.

Ещё до поражения "Вашингтона" в пятом матче серии вероятность приезда Овечкина в расположение сборной оценил Вячеслав Фетисов. Он отметил, что приезд нападающего здорового бы усилил команду, но всё зависит от его состояния здоровья.

"В НХЛ был непростой сезон. Если не сложится приехать, то судить его нельзя. Как игрок считает, так и надо поступать. Репутация Овечкина совершенно понятна: при первом же случае он приезжал и играл за сборную. В этот раз много нюансов, надо отнестись с уважением к любому выбору", — сказал Фетисов в беседе с порталом Sport24.