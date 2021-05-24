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На Сахалине главу района арестовали по подозрению в миллионной взятке

По данным СМИ, в конце 2020 года Красковский получил от 59-летнего жителя деньги за покровительство и предоставление преимущества при заключении муниципальных контрактов.

24 мая, 03:02
<p>Андрей Красковский. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CKk2WchH9VU/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kraskovskiy_av</a></p>

Андрей Красковский. Фото © Instagram / kraskovskiy_av

На Сахалине арестован мэр Макаровского района Андрей Красковский, которого подозревают в получении взятки размером в 1,2 млн рублей. Об этом сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на источник.

В СИЗО чиновник пробудет по меньшей мере два месяца. По данным СМИ, в конце 2020 года Красковский получил взятку от 59-летнего жителя за покровительство и предоставление преимущества при заключении муниципальных контрактов. 21 мая против мэра было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

Бывший мэр российского города получил восемь лет колонии за взятку

Бывший мэр российского города получил восемь лет колонии за взятку

Ранее Лайф писал о том, что суд арестовал обвиняемого в даче взятки сына экс-губернатора Самарской области.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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