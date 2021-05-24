На Сахалине главу района арестовали по подозрению в миллионной взятке

На Сахалине арестован мэр Макаровского района Андрей Красковский, которого подозревают в получении взятки размером в 1,2 млн рублей. Об этом сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на источник.

В СИЗО чиновник пробудет по меньшей мере два месяца. По данным СМИ, в конце 2020 года Красковский получил взятку от 59-летнего жителя за покровительство и предоставление преимущества при заключении муниципальных контрактов. 21 мая против мэра было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере".