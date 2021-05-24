На Сахалине главу района арестовали по подозрению в миллионной взятке
По данным СМИ, в конце 2020 года Красковский получил от 59-летнего жителя деньги за покровительство и предоставление преимущества при заключении муниципальных контрактов.
Андрей Красковский. Фото © Instagram / kraskovskiy_av
На Сахалине арестован мэр Макаровского района Андрей Красковский, которого подозревают в получении взятки размером в 1,2 млн рублей. Об этом сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на источник.
В СИЗО чиновник пробудет по меньшей мере два месяца. По данным СМИ, в конце 2020 года Красковский получил взятку от 59-летнего жителя за покровительство и предоставление преимущества при заключении муниципальных контрактов. 21 мая против мэра было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере".
Ранее Лайф писал о том, что суд арестовал обвиняемого в даче взятки сына экс-губернатора Самарской области.
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