В аппарате бизнес-омбудсмена призвали снять с самозанятых ограничения по видам деятельности

В России необходимо снять ограничения по видам деятельности для самозанятых граждан. Кроме того, им необходимо разрешить уплачивать взносы в Фонд социального страхования (ФСС). Об этом говорится в материалах, подготовленных к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту России Владимиру Путину.

"Для самозанятых вполне достаточно существующих ограничений: отсутствие наёмных работников, доход не выше 2,4 млн рублей в год", — цитирует материалы ТАСС.

Отмечается, что "искусственные" ограничения лишь снижают темпы "обеления" рынка труда в стране.

Занимавшаяся подготовкой материалов общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян пояснила, что самозанятые сильно ущемлены в социальном плане. Так, они не могут выплачивать взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования, вследствие чего остаются без защиты в случае утраты трудоспособности или ухода в декретный отпуск.

В настоящее время самозанятые не могут вести медицинскую деятельность, заниматься перевозкой людей, перепродавать новые товары и реализовывать товары, подлежащие обязательной маркировке.