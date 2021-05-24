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В аппарате бизнес-омбудсмена призвали снять с самозанятых ограничения по видам деятельности

Там отметили, что самозанятые сильно ущемлены в социальном плане. Так, они не могут выплачивать взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования, вследствие чего остаются без защиты в случае утраты трудоспособности или ухода в декретный отпуск.

24 мая, 04:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России необходимо снять ограничения по видам деятельности для самозанятых граждан. Кроме того, им необходимо разрешить уплачивать взносы в Фонд социального страхования (ФСС). Об этом говорится в материалах, подготовленных к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту России Владимиру Путину.

"Для самозанятых вполне достаточно существующих ограничений: отсутствие наёмных работников, доход не выше 2,4 млн рублей в год", — цитирует материалы ТАСС.

Отмечается, что "искусственные" ограничения лишь снижают темпы "обеления" рынка труда в стране.

Самозанятых признали малым бизнесом: какие льготы теперь они могут получить

Самозанятых признали малым бизнесом: какие льготы теперь они могут получить

Занимавшаяся подготовкой материалов общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян пояснила, что самозанятые сильно ущемлены в социальном плане. Так, они не могут выплачивать взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования, вследствие чего остаются без защиты в случае утраты трудоспособности или ухода в декретный отпуск.

В настоящее время самозанятые не могут вести медицинскую деятельность, заниматься перевозкой людей, перепродавать новые товары и реализовывать товары, подлежащие обязательной маркировке.

Эксперт объяснила, как в 16 лет получить статус самозанятого

Эксперт объяснила, как в 16 лет получить статус самозанятого

Напомним, изначально режим самозанятости появился в России как пилотный проект. С 1 июля 2020 года все регионы смогли вводить его на своей территории. Согласно налоговому режиму граждане обязаны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с компаниями. По данным на конец марта, в России числится два миллиона самозанятых.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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