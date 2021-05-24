В США у привитых от коронавируса подростков обнаружили проблемы с сердцем

В США расследуют случаи осложнений на сердце у подростков, привившихся вакциной от коронавируса от компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает газета The New York Times.

Воспаление сердечной мышцы произошло у молодых людей спустя четыре дня после введения второго компонента препарата. Всего таких случаев было зафиксировано несколько десятков.

За расследование взялся Центр по контролю заболеваний США. Там предупредили врачей о возможных осложнениях и призвали их проявлять бдительность при любых жалобах пациентов на сердце. При этом специалисты заявили, что такой побочный эффект достаточно редкий, поэтому "бледнеет" на фоне осложнений от самого вируса.