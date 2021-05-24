В США у привитых от коронавируса подростков обнаружили проблемы с сердцем
При этом специалисты отметили, что подобный побочный эффект "бледнеет" на фоне последствий самого заболевания.
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В США расследуют случаи осложнений на сердце у подростков, привившихся вакциной от коронавируса от компаний Moderna и Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает газета The New York Times.
Воспаление сердечной мышцы произошло у молодых людей спустя четыре дня после введения второго компонента препарата. Всего таких случаев было зафиксировано несколько десятков.
За расследование взялся Центр по контролю заболеваний США. Там предупредили врачей о возможных осложнениях и призвали их проявлять бдительность при любых жалобах пациентов на сердце. При этом специалисты заявили, что такой побочный эффект достаточно редкий, поэтому "бледнеет" на фоне осложнений от самого вируса.
Ранее Лайф сообщал, что в США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков.
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