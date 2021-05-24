В России направят ещё 50 миллиардов рублей на борьбу с ковидом

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить средства на помощь людям с коронавирусной инфекцией и высокотехнологичную медицинскую помощь.

"Минздраву и Минфину поручено обеспечить выделение не менее 25 млрд рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и ещё не менее 25 млрд рублей — на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция", — говорится на сайте Правительства России.