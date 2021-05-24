В России направят ещё 50 миллиардов рублей на борьбу с ковидом
Ряд министерств должны будут подготовить проекты о завершении объектов здравоохранения в нескольких регионах.
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить средства на помощь людям с коронавирусной инфекцией и высокотехнологичную медицинскую помощь.
"Минздраву и Минфину поручено обеспечить выделение не менее 25 млрд рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и ещё не менее 25 млрд рублей — на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция", — говорится на сайте Правительства России.
Также в документе указывается, что данные министерства должны до 28 мая подготовить проект акта о направлении средств на завершение объектов здравоохранения в нескольких регионах. Речь идёт о строящихся больницах и диспансерах, чьё финансирование было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с ковидом в 2020 году.
Ранее Лайф писал, что о формировании "мощного санитарного щита" заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Также президент России Владимир Путин поблагодарил врачей за мужество и труд во время пандемии. Он отметил, что, сплотившись, россияне смогли сработать на опережение.
Комментариев: 0