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Латвийская национальная авиакомпания прекратила полёты над Белоруссией

Там также не исключили, что вчерашняя ситуация с "заминированным" самолётом в Минске может повлиять на расписание рейсов в республику.

24 мая, 06:57
<p>Фото © ТАСС / Пименов Роман</p>

Фото © ТАСС / Пименов Роман

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic отказалась от полётов над территорией Белоруссии после инцидента с рейсом компании Ryanair, который накануне экстренно приземлился в Минске. Об этом в эфире латвийского радио сообщил глава Минтранса республики Талис Линкайтс.

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"Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран и уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии в своих полётах", — сказал министр.

По его словам, инцидент с посадкой самолёта в Минске ставит под вопрос безопасность полётов в воздушном пространстве Белоруссии. Кроме того, политик рекомендовал пассажирам следить за актуальной информацией касательно полётов из Латвии в Белоруссию и обратно.

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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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