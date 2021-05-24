Латвийская национальная авиакомпания прекратила полёты над Белоруссией

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic отказалась от полётов над территорией Белоруссии после инцидента с рейсом компании Ryanair, который накануне экстренно приземлился в Минске. Об этом в эфире латвийского радио сообщил глава Минтранса республики Талис Линкайтс.

"Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран и уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии в своих полётах", — сказал министр.