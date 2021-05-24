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В Пермском крае две несовершеннолетние девочки утонули в реке

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, но уже известно, что школьницы купались без присмотра взрослых.

24 мая, 06:25

Фото © Pixabay

Следствие начало проверку по факту гибели двух 11-летних девочек в одной из рек Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошёл накануне в посёлке Яйва Александровского муниципального округа. По данным следствия, дети купались в реке без присмотра взрослых. Следователи назначили ряд экспертиз, по результатам которых будет установлена причина трагедии.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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