В Пермском крае две несовершеннолетние девочки утонули в реке
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, но уже известно, что школьницы купались без присмотра взрослых.
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Следствие начало проверку по факту гибели двух 11-летних девочек в одной из рек Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
Инцидент произошёл накануне в посёлке Яйва Александровского муниципального округа. По данным следствия, дети купались в реке без присмотра взрослых. Следователи назначили ряд экспертиз, по результатам которых будет установлена причина трагедии.
Ранее Лайф рассказывал, как в Москве четырёхлетний малыш сбежал из детсада и чуть не утонул в пруду. Мать беглеца была крайне возмущена произошедшим и обратилась с заявлением в прокуратуру. Там назначили проверку.
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