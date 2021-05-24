В Госдуме предложили повысить лимит льготной суммы годового дохода для самозанятых родителей

Речь идёт об объёме в 2,4 млн рублей, превысив который работающий на себя гражданин лишается льготной ставки налогообложения, независимо от того, есть у него несовершеннолетние иждивенцы или нет.

Депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минфина Антона Силуанова предложил повысить лимитные ставки годовых доходов для самозанятых родителей, сообщает RT. В своём обращении парламентарий напомнил, что в октябре 2020 года все регионы России стали участниками эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональную деятельность".

По словам Власова, установленная норма в 2,4 млн рублей не позволяет самозанятому пользоваться льготным налоговым режимом по ставке 4% при работе с физлицами и 6% — при работе с ИП и юрлицами до конца календарного года. И многодетный родитель, как и бездетный гражданин, вынуждены в равной степени выполнять условия.

"В связи с вышеизложенным прошу вас оценить возможность увеличения лимита ежегодного дохода самозанятых, подпадающего под льготные налоговые условия, на 0,4 млн рублей за каждого несовершеннолетнего ребёнка, находящегося на иждивении у гражданина", — говорится в тексте обращения.

Ранее Лайф писал, что в аппарате бизнес-омбудсмена призвали снять с самозанятых ограничения по видам деятельности. Там отметили, что самозанятые сильно ущемлены в социальном плане. Так, они не могут выплачивать взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования, вследствие чего остаются без защиты в случае утраты трудоспособности или ухода в декретный отпуск.