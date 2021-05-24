Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 мая 2021, 08:28

В Госдуме предложили повысить лимит льготной суммы годового дохода для самозанятых родителей

Речь идёт об объёме в 2,4 млн рублей, превысив который работающий на себя гражданин лишается льготной ставки налогообложения, независимо от того, есть у него несовершеннолетние иждивенцы или нет.

Депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя главы Минфина Антона Силуанова предложил повысить лимитные ставки годовых доходов для самозанятых родителей, сообщает RT. В своём обращении парламентарий напомнил, что в октябре 2020 года все регионы России стали участниками эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональную деятельность".

По словам Власова, установленная норма в 2,4 млн рублей не позволяет самозанятому пользоваться льготным налоговым режимом по ставке 4% при работе с физлицами и 6% — при работе с ИП и юрлицами до конца календарного года. И многодетный родитель, как и бездетный гражданин, вынуждены в равной степени выполнять условия.

В аппарате бизнес-омбудсмена призвали снять с самозанятых ограничения по видам деятельности
В аппарате бизнес-омбудсмена призвали снять с самозанятых ограничения по видам деятельности

"В связи с вышеизложенным прошу вас оценить возможность увеличения лимита ежегодного дохода самозанятых, подпадающего под льготные налоговые условия, на 0,4 млн рублей за каждого несовершеннолетнего ребёнка, находящегося на иждивении у гражданина", — говорится в тексте обращения.

Ранее Лайф писал, что в аппарате бизнес-омбудсмена призвали снять с самозанятых ограничения по видам деятельности. Там отметили, что самозанятые сильно ущемлены в социальном плане. Так, они не могут выплачивать взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования, вследствие чего остаются без защиты в случае утраты трудоспособности или ухода в декретный отпуск.

Самозанятых признали малым бизнесом: какие льготы теперь они могут получить
Самозанятых признали малым бизнесом: какие льготы теперь они могут получить

Напомним, изначально режим самозанятости появился в России как пилотный проект. С 1 июля 2020 года все регионы смогли вводить его на своей территории. Согласно налоговому режиму граждане обязаны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с компаниями. По данным на конец марта, в России числится два миллиона самозанятых.

BannerImage

Фото © Pixabay

Арина Родионова
  • Новости
  • Госдума
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Работа
  • Личные финансы
  • Общество
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar