Житель Приморья с муляжом пистолета ограбил ювелирный магазин на три миллиона

В посёлке Пластун Приморского края молодой человек с молотком и муляжом пистолета ограбил на три миллиона рублей ювелирный магазин, информирует региональное УМВД РФ.

О происшествии в дежурную часть отдела полиции заявила по телефону 72-летняя жительница посёлка Пластун, которая предоставляет помещение для магазина.

"Установлено, что перед закрытием в магазин зашёл мужчина с рюкзаком, в маске и перчатках. Неизвестный ударил продавца и похитил из кассы денежные средства в сумме 30 тысяч рублей. После этого он, продемонстрировав предмет, похожий на пистолет, разбил витрины с ювелирными изделиями и, собрав часть украшений, скрылся. Сумма причинённого ущерба превысила три миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний житель города Владивостока. Фигурант признался, что вооружился молотком, муляжом пистолета и напал на ювелирный магазин. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Грабителю грозит до десяти лет лишения свободы. Он заключён под стражу.