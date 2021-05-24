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Житель Приморья с муляжом пистолета ограбил ювелирный магазин на три миллиона

Теперь 21-летнему злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Он арестован.

24 мая, 04:58
<p>Фото © <a href="https://25.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/24321435" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УМВД РФ по Приморскому краю</a></p>

Фото © УМВД РФ по Приморскому краю

В посёлке Пластун Приморского края молодой человек с молотком и муляжом пистолета ограбил на три миллиона рублей ювелирный магазин, информирует региональное УМВД РФ.

О происшествии в дежурную часть отдела полиции заявила по телефону 72-летняя жительница посёлка Пластун, которая предоставляет помещение для магазина.

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"Установлено, что перед закрытием в магазин зашёл мужчина с рюкзаком, в маске и перчатках. Неизвестный ударил продавца и похитил из кассы денежные средства в сумме 30 тысяч рублей. После этого он, продемонстрировав предмет, похожий на пистолет, разбил витрины с ювелирными изделиями и, собрав часть украшений, скрылся. Сумма причинённого ущерба превысила три миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний житель города Владивостока. Фигурант признался, что вооружился молотком, муляжом пистолета и напал на ювелирный магазин. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Грабителю грозит до десяти лет лишения свободы. Он заключён под стражу.

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Ранее Лайф писал о том, что в лесу под Казанью нашли драгоценности на 160 миллионов рублей.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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