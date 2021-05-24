Президент Киргизии Жапаров вылетел в Сочи на встречу с Путиным
Главы государств планируют обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также поставки в Киргизию российских вакцин от коронавируса.
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Фото © ТАСС / ЕРА
Президент Киргизии Садыр Жапаров в понедельник отправился с рабочим визитом в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.
Отмечается, что главы государств планируют обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего расширения.
"Особое внимание будет уделено взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, а также вопросам углубления евразийской экономической интеграции", — информирует пресс-служба.
Кроме того, в рамках встречи стороны планируют обсудить принимаемые меры по противодействию пандемии коронавируса, включая поставки в Киргизию российских вакцин.
Вместе с Жапаровым в Сочи прибудут министр иностранных дел Руслан Казакбаев, заведующий отделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев, а также чрезвычайный и полномочный посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат.
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