Президент Киргизии Жапаров вылетел в Сочи на встречу с Путиным

Президент Киргизии Садыр Жапаров в понедельник отправился с рабочим визитом в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

Отмечается, что главы государств планируют обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего расширения.

"Особое внимание будет уделено взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, а также вопросам углубления евразийской экономической интеграции", — информирует пресс-служба.

Кроме того, в рамках встречи стороны планируют обсудить принимаемые меры по противодействию пандемии коронавируса, включая поставки в Киргизию российских вакцин.