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Президент Киргизии Жапаров вылетел в Сочи на встречу с Путиным

Главы государств планируют обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также поставки в Киргизию российских вакцин от коронавируса.

24 мая, 04:54
<p>Президент Киргизии Садыр Жапаров. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Президент Киргизии Садыр Жапаров. Фото © ТАСС / ЕРА

Президент Киргизии Садыр Жапаров в понедельник отправился с рабочим визитом в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

Отмечается, что главы государств планируют обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего расширения.

"Особое внимание будет уделено взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, а также вопросам углубления евразийской экономической интеграции", информирует пресс-служба.

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Кроме того, в рамках встречи стороны планируют обсудить принимаемые меры по противодействию пандемии коронавируса, включая поставки в Киргизию российских вакцин.

Вместе с Жапаровым в Сочи прибудут министр иностранных дел Руслан Казакбаев, заведующий отделом внешней политики администрации президента Дастан Дюшекеев, а также чрезвычайный и полномочный посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат.

Ранее Путин заявил о возможности производства вакцины "Спутник V" в Армении и Киргизии.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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