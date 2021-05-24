Бросались пиротехникой и рисовали граффити: в США 150 человек задержали из-за беспорядков на TikTok-вечеринке

Беспорядки на TikTok-вечеринке в США. Видео © Соцсети

Около 2,5 тысячи человек пришли на анонсированную в TikTok вечеринку в американском штате Калифорния, почти 150 из них полиция задержала после того, как тусовка превратилась в беспорядки, сообщает TMZ.

По данным СМИ, люди из многих штатов собрались на пляжную вечеринку в субботу вечером, но полиция города Хантингтон-Бича, округ Ориндж, объявила собрание незаконным. В результате начались беспорядки: в стражей порядка полетела пиротехника, некоторые принялись рисовать граффити, грабить и уничтожать собственность. До утра воскресенья был введён комендантский час.

Уточняется, что полиция задержала 149 человек, 28 из которых оказались несовершеннолетними. Им вменяется вандализм, нарушение комендантского часа и отказ разойтись по домам.

Организовал тусовку под названием Adrian's Kickback тиктокер Адриан Лопес. На вечеринке праздновался его день рождения.