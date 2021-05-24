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Трансляции марафона "Новое знание" посмотрели более 40 миллионов раз

В ходе мероприятия 176 спикеров — учёных, государственных деятелей, топ-менеджеров крупных компаний, артистов — получили свыше 21 тысячи вопросов.

24 мая, 05:20
<p>Фото ©<a href="https://photo.marathon.znanierussia.ru/moscow/detail.php?day=1&section=7#8" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://photo.marathon.znanierussia.ru/moscow/detail.php?day=1&section=7#21" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт марафона "Новое знание"</a></p>

Фото © Официальный сайт марафона "Новое знание"

Просветительский марафон "Новое знание" в Интернете посмотрело более 40 миллионов человек, об этом говорится в пресс-релизе мероприятия.

"Трансляции марафона в Интернете набрали более 40 млн просмотров. Более 300 вузов подключились к открытым урокам марафона, 20 тысяч подключений было совершено из школ", говорится в сообщении.

Кириенко рассказал, как удалось собрать столько ярких спикеров на площадке марафона "Новое знание"

Кириенко рассказал, как удалось собрать столько ярких спикеров на площадке марафона "Новое знание"

Уточняется, что в ходе марафона 176 спикеров — учёных, государственных деятелей, топ-менеджеров крупных компаний, артистов — получили более 21 тысячи вопросов. Видеозаписи лекций, интервью и мастер-классы спикеров марафона (всего более 120 часов контента) будут размещены на сайте и в социальных сетях сообщества.

Собянин на марафоне "Новое знание" рассказал о клинических испытаниях вакцины от коронавируса

Собянин на марафоне "Новое знание" рассказал о клинических испытаниях вакцины от коронавируса

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" прошёл в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. В частности, на мероприятии выступил глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Бизнесмен объявил о скором выходе Tesla на российский рынок и пофантазировал о том, каким будет будущее через 50 лет.

Развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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