Трансляции марафона "Новое знание" посмотрели более 40 миллионов раз

Просветительский марафон "Новое знание" в Интернете посмотрело более 40 миллионов человек, об этом говорится в пресс-релизе мероприятия.

"Трансляции марафона в Интернете набрали более 40 млн просмотров. Более 300 вузов подключились к открытым урокам марафона, 20 тысяч подключений было совершено из школ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе марафона 176 спикеров — учёных, государственных деятелей, топ-менеджеров крупных компаний, артистов — получили более 21 тысячи вопросов. Видеозаписи лекций, интервью и мастер-классы спикеров марафона (всего более 120 часов контента) будут размещены на сайте и в социальных сетях сообщества.

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" прошёл в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. В частности, на мероприятии выступил глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Бизнесмен объявил о скором выходе Tesla на российский рынок и пофантазировал о том, каким будет будущее через 50 лет.