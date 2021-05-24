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Названо важное преимущество российского вооружения над силами НАТО

Благодаря советским разработкам и современным наработкам РФ остаётся одной из лидирующих стран в этом вопросе.

24 мая, 05:24
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко </p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Российская армия достаточно мобильна, а по ряду направлений значительно превосходит вооружённые силы НАТО. Такое заявление сделал военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, ещё в советские годы изучение свойств различных материалов, использовавшихся в военной промышленности, играло значительную роль в превосходстве над Западом.

"Материаловедение, сложившееся ещё в советские времена, превосходит любые западные разработки, которые делали ставку на композитные материалы и электронику", — сказал он в беседе с RT.

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В качестве примера Кнутов привёл гиперзвуковые ракеты. На столь высоких скоростях вокруг головной части образуется плазма, воздействие которой далеко не всегда положительно сказывается на материале, из которого состоит изделие. Разработки советского же периода, а также их современные наработки позволили России сильно вырваться вперёд в этом плане, добавил эксперт.

Ранее в США объяснили, чем российский турбовинтовой бомбардировщик Ту-95МС превосходит свои американские аналоги, несмотря на то что стоит на вооружении уже более полувека.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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