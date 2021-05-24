Названо важное преимущество российского вооружения над силами НАТО

Российская армия достаточно мобильна, а по ряду направлений значительно превосходит вооружённые силы НАТО. Такое заявление сделал военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, ещё в советские годы изучение свойств различных материалов, использовавшихся в военной промышленности, играло значительную роль в превосходстве над Западом.

"Материаловедение, сложившееся ещё в советские времена, превосходит любые западные разработки, которые делали ставку на композитные материалы и электронику", — сказал он в беседе с RT.

В качестве примера Кнутов привёл гиперзвуковые ракеты. На столь высоких скоростях вокруг головной части образуется плазма, воздействие которой далеко не всегда положительно сказывается на материале, из которого состоит изделие. Разработки советского же периода, а также их современные наработки позволили России сильно вырваться вперёд в этом плане, добавил эксперт.