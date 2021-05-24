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Под Петербургом пьяная жена прокатила мужа на капоте после семейной ссоры

В таком положении мужчина проехал около десяти километров, пока супруга не остановилась.

24 мая, 05:59

Необычную картину наблюдали жители Красного Села в Санкт-Петербурге. Там мужчину прокатили на капоте автомобиля сперва по центральным улицам, а затем увезли в соседний населённый пункт.

Как рассказали Лайфу в полиции, внутри машины находилась женщина, снаружи — её супруг. Пара выпивала и повздорила, конфликт перешёл на улицу. Как видно на записи с камер, автоледи пытается уехать от мужа, но тот всячески ей мешает, в результате оказываясь на капоте.

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На приличной скорости, обгоняя автобусы, пара промчалась по улицам города. Затем автомобиль направился в село Яльгелево, что в десяти километрах от начальной точки маршрута. Неизвестно, пострадал ли мужчина в результате поездки, однако пока ни о каких травмах не сообщалось. Неясно также, чем закончился заезд. В полиции уже начали расследование инцидента.

Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Новгороде 16-летний подросток восстановил старые "Жигули" на карманные деньги и прокатил на капоте инспектора ГИБДД.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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