Под Петербургом пьяная жена прокатила мужа на капоте после семейной ссоры

Необычную картину наблюдали жители Красного Села в Санкт-Петербурге. Там мужчину прокатили на капоте автомобиля сперва по центральным улицам, а затем увезли в соседний населённый пункт.

Как рассказали Лайфу в полиции, внутри машины находилась женщина, снаружи — её супруг. Пара выпивала и повздорила, конфликт перешёл на улицу. Как видно на записи с камер, автоледи пытается уехать от мужа, но тот всячески ей мешает, в результате оказываясь на капоте.

На приличной скорости, обгоняя автобусы, пара промчалась по улицам города. Затем автомобиль направился в село Яльгелево, что в десяти километрах от начальной точки маршрута. Неизвестно, пострадал ли мужчина в результате поездки, однако пока ни о каких травмах не сообщалось. Неясно также, чем закончился заезд. В полиции уже начали расследование инцидента.