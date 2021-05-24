Россиянин умер от сердечного приступа при восхождении на Эльбрус

Трагедией закончилось восхождение на гору Эльбрус для одного из альпинистов, которые двигались в составе группы из четырёх человек. У одного из мужчин в ходе подъёма случился сердечный приступ, и он умер.

"Группа из города Пятигорска, зарегистрированная в МЧС России, вышла на восхождение горы Эльбрус в составе четырёх человек. Одному из участников группы стало плохо (сердечный приступ), и он скончался на месте", — сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

Для эвакуации тела погибшего на гору выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в составе четырёх человек и одной единицы техники. В итоге погибшего спустили на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.