Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Россиянин умер от сердечного приступа при восхождении на Эльбрус

Тело погибшего эвакуировали силами МЧС и передали следственно-оперативной группе для установления точных причин его смерти.

24 мая, 07:03
<p>Фото © <a href="https://07.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4469713" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике</a></p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике

Трагедией закончилось восхождение на гору Эльбрус для одного из альпинистов, которые двигались в составе группы из четырёх человек. У одного из мужчин в ходе подъёма случился сердечный приступ, и он умер.

"Группа из города Пятигорска, зарегистрированная в МЧС России, вышла на восхождение горы Эльбрус в составе четырёх человек. Одному из участников группы стало плохо (сердечный приступ), и он скончался на месте", — сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

В Непале туристы завопили, сняв на видео движущуюся на них огромную лавину — видео

В Непале туристы завопили, сняв на видео движущуюся на них огромную лавину — видео

Для эвакуации тела погибшего на гору выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в составе четырёх человек и одной единицы техники. В итоге погибшего спустили на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Лайф рассказывал, что на Эльбрусе пропал альпинист из Таганрога. К поискам мужчины на западном склоне горы на высоте 3,5 тысячи метров были привлечены пять спасателей и одна единица спецтехники.

Подмосковный лыжник вызвал сход лавины в Приэльбрусье и погиб

Подмосковный лыжник вызвал сход лавины в Приэльбрусье и погиб

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Объяснил, что сошёл с ума: Лайф выяснил личность жителя КБР, домогавшегося двух девочек у школы

вчера в 16:25

На Эльбрусе спасли сибирскую альпинистку: застряла на высоте пяти километров

8 мая, 20:08

В Пермском крае две несовершеннолетние девочки утонули в реке

сегодня в 06:25

В Белоруссии создали комиссию по расследованию "перехвата" самолёта с основателем телеграм-канала NEXTA

сегодня в 07:35

Девушка сильно напилась с подругой и пришла в ужас, увидев утром, кто лежит с ней в постели

сегодня в 07:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1