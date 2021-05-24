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Путин поздравил патриарха Кирилла с тезоименитством

Глава государства пожелал предстоятелю Русской церкви здоровья, успехов и всего самого доброго.

24 мая, 07:25
<p>Президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с тезоименитством и отметил его заботу о благополучии верующих. Телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.

"Многолетнее ответственное служение, забота о благополучии граждан России, укреплении традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей, высокая миротворческая миссия снискали вам искреннее, безграничное уважение и в нашей стране, и за её пределами", — заметил российский лидер.

Путин также указал на усилия главы РПЦ по поддержанию межрелигиозного и межконфессионального диалога, соработничеству Церкви и государства. Глава государства пожелал патриарху здоровья, успехов и всего самого доброго.

Патриарх Кирилл предложил женщинам не делать аборты, а отдавать детей на воспитание РПЦ

Патриарх Кирилл предложил женщинам не делать аборты, а отдавать детей на воспитание РПЦ

Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в прошлом месяце сделал прививку от коронавируса.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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