Путин поздравил патриарха Кирилла с тезоименитством
Глава государства пожелал предстоятелю Русской церкви здоровья, успехов и всего самого доброго.
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с тезоименитством и отметил его заботу о благополучии верующих. Телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля.
"Многолетнее ответственное служение, забота о благополучии граждан России, укреплении традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей, высокая миротворческая миссия снискали вам искреннее, безграничное уважение и в нашей стране, и за её пределами", — заметил российский лидер.
Путин также указал на усилия главы РПЦ по поддержанию межрелигиозного и межконфессионального диалога, соработничеству Церкви и государства. Глава государства пожелал патриарху здоровья, успехов и всего самого доброго.
Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в прошлом месяце сделал прививку от коронавируса.
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