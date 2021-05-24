Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Белоруссии создали комиссию по расследованию "перехвата" самолёта с основателем телеграм-канала NEXTA

В Минске пообещали, что все обстоятельства произошедшего, которые ей удастся установить, будут обнародованы в ближайшее время.

24 мая, 07:35
<p>Фото © ТАСС / EPA / STRINGER</p>

Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

В Белоруссии создали комиссию по расследованию инцидента с экстренной посадкой самолёта Runair, произошедшей из-за угрозы взрыва борта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики.

"В департаменте по авиации создана комиссия по расследованию. Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Латвийская национальная авиакомпания прекратила полёты над Белоруссией

Латвийская национальная авиакомпания прекратила полёты над Белоруссией

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Глава Ryanair рассказал об "агентах КГБ" на перехваченном над Минском самолёте с Протасевичем

сегодня в 08:55

В Челябинске женщина провалилась в открытый коллектор и погибла

сегодня в 08:32

"Попытка заставить оппозицию замолчать": Боррель пригрозил Минску ответом из-за вынужденной посадки "боинга" с Протасевичем

сегодня в 08:15

"С освобождением, Евгений": Нардепа выгнали из партии Зеленского после встречи с Лукашенко

сегодня в 09:07

Стартовало предварительное голосование "Единой России" для выборов в Госдуму

сегодня в 08:49

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1