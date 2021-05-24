В Белоруссии создали комиссию по расследованию "перехвата" самолёта с основателем телеграм-канала NEXTA
В Минске пообещали, что все обстоятельства произошедшего, которые ей удастся установить, будут обнародованы в ближайшее время.
Фото © ТАСС / EPA / STRINGER
В Белоруссии создали комиссию по расследованию инцидента с экстренной посадкой самолёта Runair, произошедшей из-за угрозы взрыва борта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики.
"В департаменте по авиации создана комиссия по расследованию. Все обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время", — говорится в сообщении.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".
Комментариев: 0