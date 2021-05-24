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Раненную лицеистом учительницу из Прикамья перевели из реанимации в обычную палату

74-летнюю женщину ножом в шею ударил её ученик из-за их затяжного конфликта.

24 мая, 07:52
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Учительницу, преподающую физику в лицее № 1 в Березниках, что в Пермском крае, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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Состояние педагога стабильное, угрозы для её жизни в настоящий момент нет. Нападавший подросток же отправлен под стражу по обвинению в покушении на убийство.

Ранее Лайф сообщал, что в пятницу утром лицеист из Березняков пронёс в школу нож и ранил учительницу физики. Подросток был задержан Росгвардией. Педагог была госпитализирована, её жизнь вне опасности. Лайф публиковал фото арсенала нападавшего и видео его задержания. Предварительная причина уже известна — лицеист мог пойти на преступление из-за двойки в четверти.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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