Тело двухлетнего малыша со страшными ожогами нашли в Челябинской области
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. Расследование взято на контроль руководителя следственного управления.
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В Челябинской области в одной из квартир посёлка Западный было обнаружено тело двухлетнего ребёнка с обширными ожогами. Об этом инциденте сообщает СК РФ по региону.
"В утреннее время 23 мая текущего года в квартире одного из домов посёлка Западный Сосновского района обнаружено тело двухлетнего мальчика с обширными ожогами", — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и ищут причастных к преступлению. Помимо этого, они дадут оценку работе соцслужб и органов опеки. Отмечается, что расследование дела взял на контроль руководитель Следственного управления.
Ранее Лайф писал о ребёнке из Санкт-Петербурга, у которого остановилось сердце во время ритуального обрезания. Малыша удалось откачать медикам скорой, приехавшим по вызову. Правоохранители завели уголовное дело, в клинике проведут проверку.
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