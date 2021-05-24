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Тело двухлетнего малыша со страшными ожогами нашли в Челябинской области

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. Расследование взято на контроль руководителя следственного управления.

24 мая, 08:02

Фото © Shutterstock

В Челябинской области в одной из квартир посёлка Западный было обнаружено тело двухлетнего ребёнка с обширными ожогами. Об этом инциденте сообщает СК РФ по региону.

"В утреннее время 23 мая текущего года в квартире одного из домов посёлка Западный Сосновского района обнаружено тело двухлетнего мальчика с обширными ожогами", — говорится в сообщении.

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Названа возможная причина смерти младенца, которого в Петербурге обнаружил мёртвым отец

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и ищут причастных к преступлению. Помимо этого, они дадут оценку работе соцслужб и органов опеки. Отмечается, что расследование дела взял на контроль руководитель Следственного управления.

Ранее Лайф писал о ребёнке из Санкт-Петербурга, у которого остановилось сердце во время ритуального обрезания. Малыша удалось откачать медикам скорой, приехавшим по вызову. Правоохранители завели уголовное дело, в клинике проведут проверку.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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