Тело двухлетнего малыша со страшными ожогами нашли в Челябинской области

В Челябинской области в одной из квартир посёлка Западный было обнаружено тело двухлетнего ребёнка с обширными ожогами. Об этом инциденте сообщает СК РФ по региону.

"В утреннее время 23 мая текущего года в квартире одного из домов посёлка Западный Сосновского района обнаружено тело двухлетнего мальчика с обширными ожогами", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и ищут причастных к преступлению. Помимо этого, они дадут оценку работе соцслужб и органов опеки. Отмечается, что расследование дела взял на контроль руководитель Следственного управления.