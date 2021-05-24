Названы регионы России с лучшими демографическими показателями

Чечня, Тува и Ингушетия возглавили ежегодный демографический рейтинг российских регионов, подготовленный федеральным проектом "Трезвая Россия".

Как сообщает РИА "Новости", для составления рейтинга аналитики использовали такие критерии, как рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество абортов и уровень социального комфорта для рождаемости. Согласно этим критериям, худшими регионами стали Брянская, Смоленская, Орловская, Псковская и Ленинградская области. Лучшими же были признаны Дагестан, Чечня, Ингушетия, Тува и Ненецкий автономный округ. Москва оказалась на 16-й строчке рейтинга.

По результатам исследования его авторы предложили отдельно изучать влияние внешних факторов на демографию регионов. Так, например, было установлено, что комфортная социальная среда создаётся в тех субъектах, где молодые семьи без проблем получают собственное жильё, а уровень здоровья граждан находится на высоком уровне.

В то же время регионы с наиболее пьющим и курящим населением похвастаться хорошей демографией не могут. Негативные факторы создают там дискомфортную социальную среду, что соответствующе влияет на рождаемость. Именно для таких регионов, отмечают эксперты, необходимо создавать инструменты и практики, направленные на улучшение их демографической ситуации.