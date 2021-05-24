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Овечкин не поможет сборной на ЧМ-2021

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

24 мая, 08:19

Фото © AP / TASS

Федерация хоккея России сообщила, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не примет участия в ЧМ-2021. Причиной такого решения стало большое количество повреждений, которые форвард получил в регулярке и плей-офф НХЛ.

Ранее "Вашингтон" вылетел из Кубка Стэнли, проиграв в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ "Бостону" со счётом 1:3 (счёт в серии — 4-1).

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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