Овечкин не поможет сборной на ЧМ-2021
Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.
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Федерация хоккея России сообщила, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не примет участия в ЧМ-2021. Причиной такого решения стало большое количество повреждений, которые форвард получил в регулярке и плей-офф НХЛ.
⚡Александр Овечкин не сможет принять участиe в ЧМ из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ— Хоккей России (@russiahockey) May 24, 2021
Ранее "Вашингтон" вылетел из Кубка Стэнли, проиграв в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ "Бостону" со счётом 1:3 (счёт в серии — 4-1).
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