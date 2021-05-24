Ещё одного пострадавшего при стрельбе в казанской гимназии ребёнка выписали из больницы

Ещё одного ребёнка — 13-летнюю девочку, пострадавшую при стрельбе в казанской школе, — выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. На лечении в стационаре Детской республиканской клинической больницы Татарстана — ещё 12 школьников. Об этом заявил представитель Минздрава республики.

После трагедии в казанские больницы было доставлено 24 пострадавших: из них 21 ребёнок и трое взрослых. Троих уже выписали из стационара.

"В стационаре ДРКБ остаётся 12 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Девочка 2008 года рождения выписана домой в удовлетворительном состоянии", — заявил журналистам представитель ведомства.