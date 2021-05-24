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Ещё одного пострадавшего при стрельбе в казанской гимназии ребёнка выписали из больницы

Всего в стационаре Детской республиканской клинической больницы Татарстана остаётся 12 детей в стабильном состоянии.

24 мая, 08:26

Фото © ТАСС / Максим Зарецкий

Ещё одного ребёнка — 13-летнюю девочку, пострадавшую при стрельбе в казанской школе, — выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. На лечении в стационаре Детской республиканской клинической больницы Татарстана — ещё 12 школьников. Об этом заявил представитель Минздрава республики.

После трагедии в казанские больницы было доставлено 24 пострадавших: из них 21 ребёнок и трое взрослых. Троих уже выписали из стационара.

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"В стационаре ДРКБ остаётся 12 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Девочка 2008 года рождения выписана домой в удовлетворительном состоянии", — заявил журналистам представитель ведомства.

Он добавил, что в минувшую среду пять детей и трое взрослых были доставлены в Москву. Они будут продолжать там лечение. Трое пострадавших детей позднее были выписаны из стационара.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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