Ещё одного пострадавшего при стрельбе в казанской гимназии ребёнка выписали из больницы
Всего в стационаре Детской республиканской клинической больницы Татарстана остаётся 12 детей в стабильном состоянии.
Фото © ТАСС / Максим Зарецкий
Ещё одного ребёнка — 13-летнюю девочку, пострадавшую при стрельбе в казанской школе, — выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. На лечении в стационаре Детской республиканской клинической больницы Татарстана — ещё 12 школьников. Об этом заявил представитель Минздрава республики.
После трагедии в казанские больницы было доставлено 24 пострадавших: из них 21 ребёнок и трое взрослых. Троих уже выписали из стационара.
"В стационаре ДРКБ остаётся 12 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Девочка 2008 года рождения выписана домой в удовлетворительном состоянии", — заявил журналистам представитель ведомства.
Он добавил, что в минувшую среду пять детей и трое взрослых были доставлены в Москву. Они будут продолжать там лечение. Трое пострадавших детей позднее были выписаны из стационара.
Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.
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