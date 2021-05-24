Сбер начал сдавать россиянам автомобили в аренду на несколько лет

Как отмечают представители сервиса, услугами такого вида аренды смогут воспользоваться водители старше 21 года с водительским стажем от года и российским гражданством. Оплата будет проходить ежемесячно, а все затраты на страховку, замену резины и налоги уже включены в стоимость подписки.

Отмечается, что пока арендовать можно лишь новые автомобили, однако со временем сервис обещает включить в оборот подержанные авто в идеальном состоянии. На сегодняшний день сервис работает в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, но ездить можно не только по всей России, но и за границу. При этом уточняется, что использовать арендованные авто можно исключительно в личных целях.