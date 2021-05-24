Сбер начал сдавать россиянам автомобили в аренду на несколько лет
Ездить на нём можно будет даже за границу, однако пользоваться транспортом можно будет лишь в личных целях.
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Сбер запустил сервис долгосрочной аренды автомобилей посредством подписки на срок от полугода до трёх лет. Об этом сообщается на сайте "СберАвтоподписка".
Как отмечают представители сервиса, услугами такого вида аренды смогут воспользоваться водители старше 21 года с водительским стажем от года и российским гражданством. Оплата будет проходить ежемесячно, а все затраты на страховку, замену резины и налоги уже включены в стоимость подписки.
Отмечается, что пока арендовать можно лишь новые автомобили, однако со временем сервис обещает включить в оборот подержанные авто в идеальном состоянии. На сегодняшний день сервис работает в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, но ездить можно не только по всей России, но и за границу. При этом уточняется, что использовать арендованные авто можно исключительно в личных целях.
Ранее Лайф рассказывал, как мошенники отбирают новые автомобили у россиян, которые в качестве оплаты выбрали "аренду с правом выкупа".
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