"С освобождением, Евгений": Нардепа выгнали из партии Зеленского после встречи с Лукашенко

Депутата Евгения Шевченко исключили из состава президентской партии "Слуга народа" после встречи в Минске с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщил один из членов политсилы — Александр Качура.

"Евгения Шевченко исключили из "Слуги народа". Секретариату фракции всё-таки удалось собрать необходимое количество подписей. Материалы будут переданы в аппарат Верховной рады и зачитаны на следующем пленарном заседании. С освобождением, Евгений", — иронично написал он в Telegram.

Решение об исключении Шевченко было принято на высочайшем уровне: председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство фракции полностью поддерживает эту идею. Сам Шевченко подчеркнул, что ни о чём не сожалеет. По его мнению, с Белоруссией надо дружить, стабильность соседнего государства — это залог спокойствия Украины.

"Я рад такому решению. Я депутат, которого избрали люди. Я не буду менять свою позицию в угоду некоторым политикам и нанося ущерб интересам моего государства. Я повторял и повторяю: с соседями нужно дружить. Белоруссия — наш стратегический партнёр", — написал он в "Фейсбуке".