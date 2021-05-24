"С освобождением, Евгений": Нардепа выгнали из партии Зеленского после встречи с Лукашенко
Сам парламентарий подчеркнул, что решение коллег его не задело. Он не собирается менять свою позицию в ущерб интересам родины.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Евгений Шевченко. Фото © Facebook / Евгений Шевченко
Депутата Евгения Шевченко исключили из состава президентской партии "Слуга народа" после встречи в Минске с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщил один из членов политсилы — Александр Качура.
"Евгения Шевченко исключили из "Слуги народа". Секретариату фракции всё-таки удалось собрать необходимое количество подписей. Материалы будут переданы в аппарат Верховной рады и зачитаны на следующем пленарном заседании. С освобождением, Евгений", — иронично написал он в Telegram.
Решение об исключении Шевченко было принято на высочайшем уровне: председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство фракции полностью поддерживает эту идею. Сам Шевченко подчеркнул, что ни о чём не сожалеет. По его мнению, с Белоруссией надо дружить, стабильность соседнего государства — это залог спокойствия Украины.
"Я рад такому решению. Я депутат, которого избрали люди. Я не буду менять свою позицию в угоду некоторым политикам и нанося ущерб интересам моего государства. Я повторял и повторяю: с соседями нужно дружить. Белоруссия — наш стратегический партнёр", — написал он в "Фейсбуке".
Ранее Верховная рада Украины проголосовала за отставку трёх министров. По своему желанию с постов ушли главы министерств экономики и инфраструктуры, также пост оставит глава Минздрава.
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