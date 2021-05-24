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"С освобождением, Евгений": Нардепа выгнали из партии Зеленского после встречи с Лукашенко

Сам парламентарий подчеркнул, что решение коллег его не задело. Он не собирается менять свою позицию в ущерб интересам родины.

24 мая, 09:07
<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Евгений Шевченко. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/e.shevchenko76?__cft__%5B0%5D=AZWOuy9TC-dQ5ljFe833TdJ_xFeh7_xk8DO1pwpoM1PlfYgjKhBNtvFyK18olXWE3i07smrNtPg24F0oR_CaBln-hEzK-bvrQ2tBEWOshMdFUo94Y_KJk9kVdLW1B5d_cvM&__tn__=-UC,P-R" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Евгений Шевченко</a></p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Евгений Шевченко. Фото © Facebook / Евгений Шевченко

Депутата Евгения Шевченко исключили из состава президентской партии "Слуга народа" после встречи в Минске с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщил один из членов политсилы — Александр Качура.

"Евгения Шевченко исключили из "Слуги народа". Секретариату фракции всё-таки удалось собрать необходимое количество подписей. Материалы будут переданы в аппарат Верховной рады и зачитаны на следующем пленарном заседании. С освобождением, Евгений", — иронично написал он в Telegram.

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Решение об исключении Шевченко было принято на высочайшем уровне: председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что руководство фракции полностью поддерживает эту идею. Сам Шевченко подчеркнул, что ни о чём не сожалеет. По его мнению, с Белоруссией надо дружить, стабильность соседнего государства — это залог спокойствия Украины.

"Я рад такому решению. Я депутат, которого избрали люди. Я не буду менять свою позицию в угоду некоторым политикам и нанося ущерб интересам моего государства. Я повторял и повторяю: с соседями нужно дружить. Белоруссия — наш стратегический партнёр", — написал он в "Фейсбуке".

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за отставку трёх министров. По своему желанию с постов ушли главы министерств экономики и инфраструктуры, также пост оставит глава Минздрава.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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