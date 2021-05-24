Лавров назвал согласие команды Байдена на продление СНВ-3 обнадёживающим моментом
Дипломат уверен, что Москва и Вашингтон при наличии обоюдного стремления способны преодолеть все накопившиеся разногласия.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Согласие команды президента США Джо Байдена на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без предусловий и увязок является "обнадёживающим моментом". Об этом в интервью газете "Аргументы и факты" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что в итоге мы пролонгировали договор, в полной мере отвечает интересам безопасности обеих сторон, да и всего международного сообщества. Для нас очевидно, что в нынешних непростых условиях совместные шаги по выправлению ситуации в области стратегической стабильности весьма востребованы. Приветствуем согласие американской стороны принять продление договора за отправную точку и приступить к новому этапу двустороннего стратегического диалога", — прокомментировал российский министр.
Вместе с тем Лавров назвал нездоровой ситуацию, которая сложилась в российско-американских отношениях за последние годы. По его словам, "накопилось немало раздражителей". Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения. И тем не менее дипломат уверен, что Москва и Вашингтон при наличии обоюдного стремления способны преодолеть все накопившиеся разногласия.
"Мы со своей стороны всегда выступали за развитие конструктивного, обоюдовыгодного сотрудничества с Вашингтоном, разбор тех завалов, которые мешают нам двигаться вперёд. Как показывает исторический опыт, даже самые глубокие разногласия можно преодолевать при условии, что стремление к этому обоюдно", — резюмировал он.
Напомним, договор СНВ-3 был подписан США и Россией в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предполагает взаимное сокращение уже развёрнутых ядерных арсеналов. Его действие должно было закончиться 5 февраля 2021 года. МИД РФ 3 февраля 2021 года объявил, что Россия и США официально продлили СНВ-3 на пять лет. Договор будет действовать "в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений". Окончание действия — 5 февраля 2026 года.
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