Рогозин рассказал о трансформации центра "Прогресс" по примеру компании SpaceX
Компания производит продукцию военного назначения, ракеты и спутники для "Роскосмоса", а также выполняет контракты по производству ракет для европейской компании Arianespace.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" идёт по пути компании Илона Маска SpaceX. В ней также налажено и производство, и предоставление космических услуг. Такое заявление сделал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Одна из наших компаний примерно идёт по этому пути — это ракетно-космический центр "Прогресс", — сказал он на конференции Startup Village.
С его слов, компания Маска располагает средствами выведения и производством космических аппаратов, а также у неё есть эндшпиль в виде продажи сигнала со своих же спутников операторским компаниям. А РКЦ "Прогресс" производит продукцию военного назначения, ракеты и спутники для "Роскосмоса", а также выполняет контракты по производству ракет для европейской компании Arianespace.
Ранее "Роскосмос" успешно вывел на орбиту 36 британских спутников. Это был уже второй успешный пуск ракеты с аппаратами связи в 2021 году.
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