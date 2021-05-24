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Рогозин рассказал о трансформации центра "Прогресс" по примеру компании SpaceX

Компания производит продукцию военного назначения, ракеты и спутники для "Роскосмоса", а также выполняет контракты по производству ракет для европейской компании Arianespace.

24 мая, 09:17
<p>Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" идёт по пути компании Илона Маска SpaceX. В ней также налажено и производство, и предоставление космических услуг. Такое заявление сделал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Одна из наших компаний примерно идёт по этому пути — это ракетно-космический центр "Прогресс", — сказал он на конференции Startup Village.

С его слов, компания Маска располагает средствами выведения и производством космических аппаратов, а также у неё есть эндшпиль в виде продажи сигнала со своих же спутников операторским компаниям. А РКЦ "Прогресс" производит продукцию военного назначения, ракеты и спутники для "Роскосмоса", а также выполняет контракты по производству ракет для европейской компании Arianespace.

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Ранее "Роскосмос" успешно вывел на орбиту 36 британских спутников. Это был уже второй успешный пуск ракеты с аппаратами связи в 2021 году.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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