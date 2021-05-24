Лавров: Украина "переводит стрелки" на Россию, пытаясь выставить её стороной конфликта в Донбассе

Украинские власти "переводят стрелки" на Россию, пытаясь выставить её стороной конфликта в Донбассе. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете "Аргументы и факты".

"Руководство Украины отказывается предоставлять Донбассу особый статус, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Вместо этого Киев "переводит стрелки" на Россию, пытается выставить её стороной конфликта, требует усиления антироссийских санкций", — перечислил дипломат.

Лавров добавил, что заявления Украины о необходимости пересмотра Минских соглашений обусловлены неуклонно снижающимся рейтингом действующей киевской власти.

"Трудно расценить такие высказывания иначе как отказ от выполнения комплекса мер. Причина очевидна. Рейтинг киевской власти неуклонно катится вниз, а обещанного Зеленским "мира на Донбассе" как не было, так и нет", — заключил он.

Ранее стало известно, что Украина уже передала партнёрам по "нормандской четвёрке" свой проект урегулирования конфликта в Донбассе. Новый украинский план является первым документальным оформлением позиции Киева по изменению Минских соглашений. Например, представители Незалежной настаивают на том, чтобы над участком границы с Россией, который неподконтролен Киеву, был восстановлен полный контроль до выборов местной власти.