Лавров: Украина "переводит стрелки" на Россию, пытаясь выставить её стороной конфликта в Донбассе
По словам главы российского МИД, официальный Киев отказывается предоставлять неподконтрольным территориям особый статус, как это предусмотрено Минскими соглашениями.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Украинские власти "переводят стрелки" на Россию, пытаясь выставить её стороной конфликта в Донбассе. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете "Аргументы и факты".
"Руководство Украины отказывается предоставлять Донбассу особый статус, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Вместо этого Киев "переводит стрелки" на Россию, пытается выставить её стороной конфликта, требует усиления антироссийских санкций", — перечислил дипломат.
Лавров добавил, что заявления Украины о необходимости пересмотра Минских соглашений обусловлены неуклонно снижающимся рейтингом действующей киевской власти.
"Трудно расценить такие высказывания иначе как отказ от выполнения комплекса мер. Причина очевидна. Рейтинг киевской власти неуклонно катится вниз, а обещанного Зеленским "мира на Донбассе" как не было, так и нет", — заключил он.
Ранее стало известно, что Украина уже передала партнёрам по "нормандской четвёрке" свой проект урегулирования конфликта в Донбассе. Новый украинский план является первым документальным оформлением позиции Киева по изменению Минских соглашений. Например, представители Незалежной настаивают на том, чтобы над участком границы с Россией, который неподконтролен Киеву, был восстановлен полный контроль до выборов местной власти.
Тем временем Борис Грызлов заявил о блокировке Киевом работы контактной группы. По его мнению, ограничение деятельности альтернативных СМИ и гонения на политиков, выступающих за мирный диалог с Донбассом, — это всё, чем занимается нынешняя украинская власть.
Лента новостей
Рогозин рассказал о трансформации центра "Прогресс" по примеру компании SpaceX
сегодня в 09:17
Генпрокуратура Польши возбудила дело о "похищении" пассажиров и экипажа самолёта Ryanair
сегодня в 09:11
"С освобождением, Евгений": Нардепа выгнали из партии Зеленского после встречи с Лукашенко
сегодня в 09:07
Комментариев: 0