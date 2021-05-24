Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Лавров: Украина "переводит стрелки" на Россию, пытаясь выставить её стороной конфликта в Донбассе

По словам главы российского МИД, официальный Киев отказывается предоставлять неподконтрольным территориям особый статус, как это предусмотрено Минскими соглашениями.

24 мая, 09:18
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Украинские власти "переводят стрелки" на Россию, пытаясь выставить её стороной конфликта в Донбассе. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью газете "Аргументы и факты".

Лавров оценил риск войны с Украиной в Донбассе

Лавров оценил риск войны с Украиной в Донбассе

"Руководство Украины отказывается предоставлять Донбассу особый статус, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Вместо этого Киев "переводит стрелки" на Россию, пытается выставить её стороной конфликта, требует усиления антироссийских санкций", — перечислил дипломат.

Лавров добавил, что заявления Украины о необходимости пересмотра Минских соглашений обусловлены неуклонно снижающимся рейтингом действующей киевской власти.

"Трудно расценить такие высказывания иначе как отказ от выполнения комплекса мер. Причина очевидна. Рейтинг киевской власти неуклонно катится вниз, а обещанного Зеленским "мира на Донбассе" как не было, так и нет", заключил он.

Зеленский хочет вынести вопрос о решении конфликта в Донбассе на всеукраинский референдум

Зеленский хочет вынести вопрос о решении конфликта в Донбассе на всеукраинский референдум

Ранее стало известно, что Украина уже передала партнёрам по "нормандской четвёрке" свой проект урегулирования конфликта в Донбассе. Новый украинский план является первым документальным оформлением позиции Киева по изменению Минских соглашений. Например, представители Незалежной настаивают на том, чтобы над участком границы с Россией, который неподконтролен Киеву, был восстановлен полный контроль до выборов местной власти.

Тем временем Борис Грызлов заявил о блокировке Киевом работы контактной группы. По его мнению, ограничение деятельности альтернативных СМИ и гонения на политиков, выступающих за мирный диалог с Донбассом, — это всё, чем занимается нынешняя украинская власть.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лавров раскрыл, о чём Путин готов поговорить с Байденом

сегодня в 10:07

Кошмаром для Киева назвали встречу Лаврова и Блинкена в Рейкьявике

22 мая, 21:29

"Выстрел себе же в ногу": Политолог счёл невыгодным для Запада запретить полёты над Белоруссией

сегодня в 10:19

Посольство РФ в Белоруссии проверяет сообщения о задержании россиянки на севшем в Минске "боинге"

сегодня в 10:24

В Китае отреагировали на сообщения о болевших ковидом до пандемии вирусологах из Ухани

сегодня в 10:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1