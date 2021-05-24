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"Сеть помнит всё": Захарова уличила в лицемерии "шокированный" из-за посадки самолёта Ryanair Запад

Дипломат припомнила коллегам похожие случаи, на которые те отреагировали не совсем так.

24 мая, 09:34
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Шокирующая реакция западных стран на инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Минске удивительна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала на противоречия в оценке тех или иных событий у иностранных коллег.

"Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим". Либо должно шокировать всё — от принудительных посадок в Австрии самолёта президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом антимайдана, либо не должно шокировать аналогичное поведение других", — написала Захарова в "Фейсбуке".

По мнению дипломата, жизнь "цивилизованных демократий" по принципу quod licet Iovi, non licet bovi, что переводится как "что дозволено Юпитеру, не дозволено быку", уже давно неактуальна, ведь они утратили лидерские качества.

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"Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали", — отметила официальный представитель МИД.

Захарова при этом предупредила, что информационно-политические кампании Запада через СМИ уже не приносят должного эффекта. Связано это с тем, что "Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов".

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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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