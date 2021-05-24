"Сеть помнит всё": Захарова уличила в лицемерии "шокированный" из-за посадки самолёта Ryanair Запад

Шокирующая реакция западных стран на инцидент с посадкой самолёта Ryanair в Минске удивительна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала на противоречия в оценке тех или иных событий у иностранных коллег.

"Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим". Либо должно шокировать всё — от принудительных посадок в Австрии самолёта президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом антимайдана, либо не должно шокировать аналогичное поведение других", — написала Захарова в "Фейсбуке".

По мнению дипломата, жизнь "цивилизованных демократий" по принципу quod licet Iovi, non licet bovi, что переводится как "что дозволено Юпитеру, не дозволено быку", уже давно неактуальна, ведь они утратили лидерские качества.

"Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали", — отметила официальный представитель МИД.