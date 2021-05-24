Кремль не стал давать оценку ситуации с посадкой самолёта Ryanair в Минске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку инциденту с посадкой самолёта Ryanair в Минске. По его словам, рассматривать ситуацию с точки зрения соответствия нормам должны международные авиационные структуры.

"Международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или несоответствия этим международным нормам. Я ничего в этой ситуации комментировать не смогу", — сказал журналистам в понедельник представитель Кремля.