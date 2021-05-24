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Кремль не стал давать оценку ситуации с посадкой самолёта Ryanair в Минске

По словам Дмитрия Пескова, рассматривать ситуацию с точки зрения права должны международные авиационные структуры.

24 мая, 09:38

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку инциденту с посадкой самолёта Ryanair в Минске. По его словам, рассматривать ситуацию с точки зрения соответствия нормам должны международные авиационные структуры.

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"Международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или несоответствия этим международным нормам. Я ничего в этой ситуации комментировать не смогу", — сказал журналистам в понедельник представитель Кремля.

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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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