На Украине предложили разорвать дипотношения с Белоруссией
В Раде назвали Лукашенко угрозой международной безопасности и обвинили его в акте международного терроризма.
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Народные депутаты из межфракционного объединения Верховной рады "За демократическую Беларусь" призвали прекратить авиасообщение с Белоруссией и разорвать дипломатические контакты с властями. Такое заявление сделал глава объединения, нардеп партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Как отмечается в заявлении межфракционного объединения, нардепы предлагают признать официально "режим Белоруссии представляющим угрозу международной безопасности, пока власть силой удерживает диктатор Александр Лукашенко". Также в заявление внесено предложение по прекращению импорта электроэнергии из Белоруссии и прекращению с ней или над ней полётов.
Депутаты также предложили официально назвать Лукашенко "самопровозглашённым президентом" и использовать это определение в официальной документации, а также подготовить против него новый пакет санкций СНБО.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.
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