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На Украине предложили разорвать дипотношения с Белоруссией

В Раде назвали Лукашенко угрозой международной безопасности и обвинили его в акте международного терроризма.

24 мая, 09:44
<p>Фото © Sergei Chuzavkov / SOPA Images / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Sergei Chuzavkov / SOPA Images / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Народные депутаты из межфракционного объединения Верховной рады "За демократическую Беларусь" призвали прекратить авиасообщение с Белоруссией и разорвать дипломатические контакты с властями. Такое заявление сделал глава объединения, нардеп партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Как отмечается в заявлении межфракционного объединения, нардепы предлагают признать официально "режим Белоруссии представляющим угрозу международной безопасности, пока власть силой удерживает диктатор Александр Лукашенко". Также в заявление внесено предложение по прекращению импорта электроэнергии из Белоруссии и прекращению с ней или над ней полётов.

Глава Ryanair рассказал об "агентах КГБ" на перехваченном над Минском самолёте с Протасевичем

Глава Ryanair рассказал об "агентах КГБ" на перехваченном над Минском самолёте с Протасевичем

Депутаты также предложили официально назвать Лукашенко "самопровозглашённым президентом" и использовать это определение в официальной документации, а также подготовить против него новый пакет санкций СНБО.

Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании сегодня днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. После посадки он был задержан, а информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта.


Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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