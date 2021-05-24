На Украине предложили разорвать дипотношения с Белоруссией

Народные депутаты из межфракционного объединения Верховной рады "За демократическую Беларусь" призвали прекратить авиасообщение с Белоруссией и разорвать дипломатические контакты с властями. Такое заявление сделал глава объединения, нардеп партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Как отмечается в заявлении межфракционного объединения, нардепы предлагают признать официально "режим Белоруссии представляющим угрозу международной безопасности, пока власть силой удерживает диктатор Александр Лукашенко". Также в заявление внесено предложение по прекращению импорта электроэнергии из Белоруссии и прекращению с ней или над ней полётов.