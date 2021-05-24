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В Минске задержали вылет самолёта Lufthansa из-за сообщения об угрозе теракта

Сейчас воздушное судно досматривается. Посадка на рейс была приостановлена.

24 мая, 12:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Аэропорт Минска получил по электронной почте сообщение о намерении совершить теракт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa, вылет был задержан для проверки. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск – Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена", — говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что подразделения авиационной безопасности авиагавани должны в таких случаях принять исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и воздушных судов. Сейчас воздушное судно досматривается. О происходящем проинформированы все заинтересованные стороны. В аэропорту принесли извинения за задержку рейса по независящим от них причинам.

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Напомним, что накануне в Минске экстренно сел Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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