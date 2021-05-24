В Минске задержали вылет самолёта Lufthansa из-за сообщения об угрозе теракта

Аэропорт Минска получил по электронной почте сообщение о намерении совершить теракт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa, вылет был задержан для проверки. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

"На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск – Франкфурт. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена", — говорится в сообщении.