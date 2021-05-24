Российские авиакомпании не стали прекращать полёты через Белоруссию

Российская авиация продолжит летать в Белоруссию и через её территорию в штатном режиме. Такое заявление сделала Росавиация.

"Полёты российских авиакомпаний в Белоруссию и через её воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договорённостей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении", — сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.