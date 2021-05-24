Российские авиакомпании не стали прекращать полёты через Белоруссию
Рейсы осуществляются в рамках имеющихся договорённостей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении.
Фото © ТАСС / Ладислав Карпов
Российская авиация продолжит летать в Белоруссию и через её территорию в штатном режиме. Такое заявление сделала Росавиация.
"Полёты российских авиакомпаний в Белоруссию и через её воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договорённостей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении", — сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".
Лента новостей
Ректор Псковского университета посетила студентов, которых на месяц заперли в общежитии из-за "индийского" штамма ковида
сегодня в 12:41
В Совфеде назвали Украину провокатором после обвинений РФ в организации посадки "боинга" в Минске
сегодня в 12:31
Россиян предупредили о росте стоимости билетов в случае ограничения полётов над Белоруссией
сегодня в 12:24
Комментариев: 0