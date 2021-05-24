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Российские авиакомпании не стали прекращать полёты через Белоруссию

Рейсы осуществляются ​в рамках имеющихся договорённостей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении.

24 мая, 12:50
<p>Фото © ТАСС / Ладислав Карпов</p>

Фото © ТАСС / Ладислав Карпов

Российская авиация продолжит летать в Белоруссию и через её территорию в штатном режиме. Такое заявление сделала Росавиация.

"Полёты российских авиакомпаний в Белоруссию и через её воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договорённостей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении", сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Роман Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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