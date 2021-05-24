В Совфеде назвали Украину провокатором после обвинений РФ в организации посадки "боинга" в Минске
Владимир Джабаров посчитал это заявление смешным и посоветовал офису президента Незалежной прекратить вбрасывать фейки.
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Обвинения Украины в том, что это Россия стала организатором экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске, подтверждают то, что власти Незалежной занимаются только провокациями. Об этом Лайфу заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"То, что произошло в Белоруссии, её внутреннее дело. Никакого отношения к этому Россия не имела. И если господину Зеленскому и его офису ещё хочется опять обострить ситуацию вокруг РФ, то ничего у них не получится. Все знают, что Украина кроме провокаций ничем не занимается", — сказал Джабаров, комментируя слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что РФ стала главным организатором принудительной посадки "боинга".
По словам сенатора, Украина сначала провоцирует какой-то скандал, а потом бежит на Запад за поддержкой и помощью. И подобным поведением она уже всем надоела, добавил собеседник.
"Выглядят такие заявления по меньшей мере смешно. Зачем нам реагировать на враньё. Им лишь бы вбросить фейк", — заключил Джабаров.
Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".
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