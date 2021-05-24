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В Совфеде назвали Украину провокатором после обвинений РФ в организации посадки "боинга" в Минске

Владимир Джабаров посчитал это заявление смешным и посоветовал офису президента Незалежной прекратить вбрасывать фейки.

24 мая, 12:31
<p>Фото © <a href="http://council.gov.ru/events/multimedia/photo/152025/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совет Федерации</a></p>

Фото © Совет Федерации

Обвинения Украины в том, что это Россия стала организатором экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске, подтверждают то, что власти Незалежной занимаются только провокациями. Об этом Лайфу заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"То, что произошло в Белоруссии, её внутреннее дело. Никакого отношения к этому Россия не имела. И если господину Зеленскому и его офису ещё хочется опять обострить ситуацию вокруг РФ, то ничего у них не получится. Все знают, что Украина кроме провокаций ничем не занимается", — сказал Джабаров, комментируя слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что РФ стала главным организатором принудительной посадки "боинга".

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По словам сенатора, Украина сначала провоцирует какой-то скандал, а потом бежит на Запад за поддержкой и помощью. И подобным поведением она уже всем надоела, добавил собеседник.

"Выглядят такие заявления по меньшей мере смешно. Зачем нам реагировать на враньё. Им лишь бы вбросить фейк", — заключил Джабаров.

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Напомним, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился Протасевич. После посадки он был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. А в Литве возбудили дело по факту "захвата воздушного судна".

Авторы
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина
Никита Могилев
Никита Могилев

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