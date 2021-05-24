В Совфеде назвали Украину провокатором после обвинений РФ в организации посадки "боинга" в Минске

Обвинения Украины в том, что это Россия стала организатором экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске, подтверждают то, что власти Незалежной занимаются только провокациями. Об этом Лайфу заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"То, что произошло в Белоруссии, её внутреннее дело. Никакого отношения к этому Россия не имела. И если господину Зеленскому и его офису ещё хочется опять обострить ситуацию вокруг РФ, то ничего у них не получится. Все знают, что Украина кроме провокаций ничем не занимается", — сказал Джабаров, комментируя слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что РФ стала главным организатором принудительной посадки "боинга".

По словам сенатора, Украина сначала провоцирует какой-то скандал, а потом бежит на Запад за поддержкой и помощью. И подобным поведением она уже всем надоела, добавил собеседник.